Su, süt, meyve suyu, gazlı içecek, makarna, sakız, çay, zeytinyağı ve et ürünleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan bu markaların ana sahiplik tablosu, gıda sektöründeki uluslararası yatırımları ve el değiştirmeleri bir kez daha gündeme taşıyarak tüketicilerin dikkatini çekiyor. İşte yerli sandığımız ama artık çok yabancı olan o markalar: