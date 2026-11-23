Yıllardır Türk malı sanıyorduk ama meğer öyle değilmiş! İşte yerli diye aldığımız 15 ürünün gerçek menşei
Piyasaya çıktıkları dönemde yerli olarak bilinen ancak ticari süreçler ve küresel yatırımlar sonucunda yabancı sermaye gruplarına geçen 15 gıda ve içecek markasının menşei yeniden gündeme geldi. Paylaşılan listede Damla, Doğadan, Falım ve Kent'in ABD; Komili'nin Hollanda; Polonez'in Ürdün; Bizim Mutfak, İçim Meyve Suyu, Saka, Çamlıca ve Cola Turka'nın Japonya ile ilişkilendirildiği yer aldı. Banvit'in Brezilya/Katar, Filiz'in İtalya, İçim Süt'ün Fransa ve Erikli'nin ise İsviçre bağlantılı olarak sıralandığı aktarıldı.