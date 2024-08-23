Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

1) MAVİ BALİNA Çocuklara en çok zarar veren oyunlardan biri. Çocuklara intihar görevi bile veriyor. Mavi balina nedeniyle Türkiye de dâhil olmak üzere dünyada onlarca çocuk yaşamına son verdi. Telefonlara bu oyun üzerinden her gün bir görev geliyor. Çocuklar da kendilerini bu görevi yapmak zorunda hissediyor.