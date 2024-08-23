2024-08-23 12:46:47 Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), internet sayfasında özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldiğini açıklamıştı. Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi ve bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması da erişimin engellenmesine nedenlerden biri.