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Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

2024-08-23 12:46:47
Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), internet sayfasında özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldiğini açıklamıştı. Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi ve bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması da erişimin engellenmesine nedenlerden biri.

#1
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

Bunun ardından çocukları tuzağına çeken 10 oyun belli oldu. Ölümlere bile neden olabilen bu oyunlar neler? İşte asla oynanmaması gereken 10 oyun! 20 milyondan fazla öğrenci geçen hafta itibarıyla 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. Çocuklar ve gençler yaz tatilinde dijital ortamda daha fazla zaman geçiriyor, hatta bir günün tamamını bilgisayar oyunlarında geçiriyor.

#2
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

Ancak bilgisayar oyunlarının çoğu son derece zararlı olabiliyor. Dijital oyunlar çocukların ve gençlerin gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Hatta bazıları var ki öğrencileri şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönlendiriyor. Peki oyunların zararlı olduğu nasıl anlaşılır? Anne babalar çocuklarının oynadıkları oyunlarda nelere dikkat etmeli? Hangi oyunlar kesinlikle oynanmamalı? İşte çocukların asla oynamaması gereken 10 dijital oyun

#3
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

İŞTE ASLA OYNANMAMASI GEREKEN 10 OYUN!

#4
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

1) MAVİ BALİNA Çocuklara en çok zarar veren oyunlardan biri. Çocuklara intihar görevi bile veriyor. Mavi balina nedeniyle Türkiye de dâhil olmak üzere dünyada onlarca çocuk yaşamına son verdi. Telefonlara bu oyun üzerinden her gün bir görev geliyor. Çocuklar da kendilerini bu görevi yapmak zorunda hissediyor.

#5
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

2) MAVİ BEBEK Korku ve gerilim unsurları içeriyor. Oyunculara 50 gün boyunca çeşitli görevler veriliyor. Bu görevler başlangıçta basit ve zararsız gibi görünse de, zamanla daha tehlikeli ve kendine zarar verici eylemlere dönüşüyor. Çocukların akıl sağlığını ciddi şekilde bozuyor. Oyunun son görevi genellikle intihara teşvik edici nitelikte.

#6
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

3) MOMO Tıpkı Mavi Balina oyununda olduğu gibi intihara sebebiyet verebilme tehlikesi bulunuyor. Korku ve dehşet uyandıran bir yüzle WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan Momo, kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.

#7
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

4) GTA 18 yaş üstü bir oyun. Uyuşturucu kullanımından şiddete, kumardan hırsızlığa kadar uygunsuz birçok unsur yer alıyor.

#8
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

5) MORTAL KOMBAT Mortal Kombat, çocukların birbirlerinden duydukları ve oynamak istedikleri oyunlar arasında yer alıyor. Kan, dövüş, adam öldürme gibi birçok şiddet unsuru içeriyor.

#9
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

6) PUBG Çevrimiçi oynanıyor. Bu nedenle kötü niyetli kişilerle karşılaşma riski çok yüksek. Aşırı şiddet içeriyor. Bağımlılık yapıyor.

#10
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

7) GRANNY Korku oyunu. Her ne kadar bir şaka olarak lanse edilse de çocukların zihnine birtakım intihar imgeleri sokabiliyor.

#11
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

8) DOOM Uzay temalı oyunlardan DOOM çocukların ilgisini çekiyor. Uzayda, birbirinden korkutucu görüntüye sahip canavarlar karşısında verilen yaşam mücadelesini anlatan bu oyunda vahşetin her türlüsü var.

#12
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

9) METIN 2 Çevrimiçi bir oyun. Milyonlarca oyuncu bu oyun platformunda bir araya geliyor. Oyunda bir ekonomik düzen bulunduğundan çocuklar sürekli daha fazlasını kazanmayı takıntı haline getiriyor. Çocukların hiç tanımadıkları kişilerle sohbet edebilme, akranları gibi davranan yetişkinlerle bir arada bulunma riski yüksek.

#13
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

10) DARK ELF Görsel açıdan son derece müstehcen sahneler içeren bir macera oyunu. Karakterlerin cinsel içerikli diyalog ve görüntüleri var. 18 yaş üstü bir oyun.

#14
Foto - Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

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