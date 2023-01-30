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Hayat-Aktüel
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Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

2023-01-30 16:22:07
Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

#1
Foto - Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

Şehirde hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle aralıklarla yağan kar, Kaçkar Dağları ve yaylaları beyaza bürüdü.

#2
Foto - Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15, 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda ise bir metreyi aştı.

#3
Foto - Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

O anlar kameraya yansıdı.

#4
Foto - Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

Turizm alanı olarak belirlenen Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 60, Çağrankaya'da 95, Ovit Dağı'nda 70 santimetre ölçüldü.

#5
Foto - Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

Diğer yandan Handüzü Yaylası'nda otomobille mahsur kalan 2 kişi, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından bulundukları yerden alındı.

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