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Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

2023-08-26 20:58:36
Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Rize’de şiddetli yağış sonucu oluşan hasarların bilançosu belli oldu.

#1
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Rize'de etkili olan yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelanlarda maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.

#2
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yollarında ulaşım kapanırken, Güneysu ilçesinde karayolu çöktü.

#3
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Kentte meydana gelen sel ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı.

#4
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Yapılan hasar tespit çalışmalarında Çayeli ilçesinde konut, iş yeri ve araçlarda toplamda 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana gelirken 148 çay üreticine ait 92,4 dekar çay bahçesi ve 8 adet arı kovanında hasar meydana geldi.

#5
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Yol açma ve temizleme çalışmaları ise İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Çayeli Belediyesi tarafından 110 iş makinesi, 18 araç ve 210 personel tarafından sürdürülüyor.

#6
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Şiddetli yağışların meydana geldiği Rize...

#7
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Şiddetli yağışların meydana geldiği Rize...

#8
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Şiddetli yağışların meydana geldiği Rize...

#9
Foto - Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu

Şiddetli yağışların meydana geldiği Rize...

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