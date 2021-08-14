  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Rize'de şiddetli yağış sonrası toprak kayması! 3 katlı bina kayarak yan yattı

2021-08-14 19:47:01
Rize'de şiddetli yağış sonrası toprak kayması! 3 katlı bina kayarak yan yattı

Rize-Çayeli'de sağanak sonrası toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina sürüklenerek yan yattı.

#1
Foto - Şehirde dün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından ilçeye bağlı Esendağ Köyü Esnaflar Mahallesi yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde ise yolun kenarındaki 3 katlı inşaat halindeki bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.

Şehirde dün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından ilçeye bağlı Esendağ Köyü Esnaflar Mahallesi yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde ise yolun kenarındaki 3 katlı inşaat halindeki bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.

#2
Foto - Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce evin zemininde toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Yeniden bir toprak kayması gerçekleştiğini dile getiren Kara,

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce evin zemininde toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Yeniden bir toprak kayması gerçekleştiğini dile getiren Kara, "Sabah saat 5 gibi kalktık. 4-5 gündür zaten yağmur yağıyordu. Evin yıkılacağını bekliyorduk. Sabah 9 gibi ev kendiliğinden kaydı. O anı gördük ve yaşadık. O evin böyle durması bizi de korkutuyor." dedi. Kara, toprak kayması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Yolumuz gitti, hastalarımız var. Yaşlı kadınlar var. Bu insanlara bir şey olursa buraya ambulans da gelemez. Bir an önce kayan yolun yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

#3
Foto - Mahalle sakinlerinden Yılmaz Kara ise sabah saat 05.00 gibi kalktığında evin yerinde olduğunu anlatarak,

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Kara ise sabah saat 05.00 gibi kalktığında evin yerinde olduğunu anlatarak, "09.00 gibi ev kaydı. O an gürültüyü duydum. Yolumuz koptu, mağduruz. Ben de, biz de bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi Ahmet Kara'nın birkaç yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi Ahmet Kara'nın birkaç yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Resmen duyurdular: Akaryakıta el koyup halka dağıtacağız!
Dünya

Resmen duyurdular: Akaryakıta el koyup halka dağıtacağız!

Lübnan ordusu, ülkede kapalı durumdaki istasyonlara baskın yapıp akaryakıta el koyacaklarını açıkladı. Söz konusu akaryakıtın halka ücretsiz..
Emine Ün'den kötü haber
Medya

Emine Ün'den kötü haber

Oyuncu Emine Ün yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İsmail Saymaz'dan yeni rezillik! Afetzedelere yardım ve dini inançla dalga geçti
Medya

İsmail Saymaz'dan yeni rezillik! Afetzedelere yardım ve dini inançla dalga geçti

Halk TV'de Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili hükümeti hedef alan İsmail Saymaz, afetzedelere yapılan yardım ve dini inançla dalga geçti...
Sedat Peker'in bir yalanı daha patlak verdi
Gündem

Sedat Peker'in bir yalanı daha patlak verdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, devletin kendisinden intikam almak için tutuklandığını ve cezaevinde koronavirüsten öldüğünü iddi..
Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Babacan'ın DEVA'sı kavgaya tutuştu!
Siyaset

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Babacan'ın DEVA'sı kavgaya tutuştu!

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi arasında 'mülteci' kavgas..
Küreselciler başımıza şimdi de 'iklim karantinası' çıkardı! Bakın ne adım atacaklar
Medya

Küreselciler başımıza şimdi de 'iklim karantinası' çıkardı! Bakın ne adım atacaklar

Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, Soros'a ait Açık Toplum Vakfı ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın fonladığı Project Syndicate'in düzenlediği “İkli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay