Rize'de şiddetli yağış sonrası toprak kayması! 3 katlı bina kayarak yan yattı

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce evin zemininde toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Yeniden bir toprak kayması gerçekleştiğini dile getiren Kara, "Sabah saat 5 gibi kalktık. 4-5 gündür zaten yağmur yağıyordu. Evin yıkılacağını bekliyorduk. Sabah 9 gibi ev kendiliğinden kaydı. O anı gördük ve yaşadık. O evin böyle durması bizi de korkutuyor." dedi. Kara, toprak kayması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Yolumuz gitti, hastalarımız var. Yaşlı kadınlar var. Bu insanlara bir şey olursa buraya ambulans da gelemez. Bir an önce kayan yolun yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.