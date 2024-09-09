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Yaşam
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Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

2024-09-09 20:50:31
Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

MEZARLIĞA GİDEN YOL Rize'de yeni açılan mezarlık için yapılan yeni yol, bölgede yaşayan halkı isyan ettirdi.

#1
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

YENİ YOL ÇALIŞMASI Rize Belediyesi tarafından merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesinde 2 bin kişi kapasiteli mezar yeri yapım çalışmaları devam ediyor. Mezarlığa rahat ulaşım için ise yeni bir yol projesi başlatıldı. Başlatılan bu yol çalışması ise mahallede bulunan bir diğer yolu ikiye ayırdı.

#2
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

YENİ YOL SEBEBİ İLE MAĞDURUZ DİYORLAR Yeni yapılan yoldan dolayı mağdur olduklarını iddia eden mahalle sakinleri ise tepki göstererek yollarının bir an önce yapılmasını istedi. Yeni açılan yolun kendi yollarını metrelerce aşağıya indirmesi ve bu nedenle en ufak yağmurda çamur olması nedeniyle mahalleye ulaşımın zorlaştığını dile getiren mahalle halkı hastalarını sırtlarında taşımak zorunda olduklarını da iddia etti.

#3
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

YAĞMUR YAĞINCA ÇAMUR OLUYOR Mahalle sakinlerinden Burhan Saygıner, yağmur yağınca yolun komple çamur olduğunu belirterek “Rize Belediyesi aşağıya mezarlık için yer aldı. Burayı aldıktan sonra altyapısından olsun, yolumuzdan olsun bizim buradaki sıkıntılarımız başladı. Resmen burada dağ yarıldı kendisine yolu yaptı. Suyumuzu falan her şeyi patlatmışlar. Burada en büyük sıkıntımız şu, burada 5 tane ev var ve bunların hepsi yaşlı. Biz iki günde bir acile gidiyoruz. Diğer komşumuz şeker hastası onunda durumu iyi değil. Biz yol istedik.

#4
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

ÖNCE İPTAL ETTİĞİN YOLUMU VER Bize denilen kelime şu, mezarlığımız bitsin ondan sonra. Sen önce benim iptal ettiğin yolumu ver. Bizim isyanımız bu. Ben ondan duvar istemiyorum. Geçen Rize’de bir yağmur yağdı. Araba giremedi. Şurada 3 tane komşum annemi sırtında taşıdı. Çocuklar burada okula gidecekler, çamurda mı okula gidecekler? Şimdi Yağlıtaş’tan herhalde ya Andon’a ya da Salarha’ya tünel edeceğiz. Şöyle bir rezillik var mı? Amerika’da seçimler var herhalde oradan yardım isteyeceğiz. Bu kime gidiyorsa ben duvar istemiyorum. Benim yolumu yap” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

ÖNCE CANLI İNSANA DEĞER VERİLMELİ Önceliğin mezarlık olduğunu kendilerinin yolunun önemsenmediği ifade eden Yaşar Kasapoğlu, “Rize Belediyesi canlı insana değil cansız insana daha çok değer veriyor. Öncelik mezarlık diyor. Öncelik insan olur, ölü değil."

#6
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

KASAPOĞLU 1 AY SONRASINI SORDU Kasapoğlu şöyle devam etti: Rize’de yağmurlar başladı. 1 ay sonra daha çok yağmurlar başlayacak biz burada nereden geçeceğiz.

#7
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

PROJE YANLIŞ Burayı projelendirilirken yanlış projelendirdiler. Eski yoldan buraya bir köprü atsaydı hiçbir sıkıntı olmayacaktı.

#8
Foto - Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

ZEMİN SAKAT Burayı mıcırladılar, altı batıyor zemin sakat. Yağmurlar başlayınca komalar çökecek. Hiçbir şey tutarlı değil” şeklinde konuştu.

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