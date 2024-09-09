Rize'de herkes bu yolu konuşuyor!

YAĞMUR YAĞINCA ÇAMUR OLUYOR Mahalle sakinlerinden Burhan Saygıner, yağmur yağınca yolun komple çamur olduğunu belirterek “Rize Belediyesi aşağıya mezarlık için yer aldı. Burayı aldıktan sonra altyapısından olsun, yolumuzdan olsun bizim buradaki sıkıntılarımız başladı. Resmen burada dağ yarıldı kendisine yolu yaptı. Suyumuzu falan her şeyi patlatmışlar. Burada en büyük sıkıntımız şu, burada 5 tane ev var ve bunların hepsi yaşlı. Biz iki günde bir acile gidiyoruz. Diğer komşumuz şeker hastası onunda durumu iyi değil. Biz yol istedik.