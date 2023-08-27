Rize'de Formulaz fırtınası esti

Şenliğin, uluslararası boyuta taşındığını belirten Gül, "Tahta araba kültürünü Tunca'dan tüm dünyaya yayıyoruz. Bu yarışları düzenlerken kültürümüzden hiç vazgeçmiyoruz. Araçları tamamen uygun, kıl çorabı, kara lastiği olmayanları yarışa sokmuyoruz." dedi. Gül, tahta araba yarışlarının kabuğuna sığmaz hale geldiğini kaydederek, "Yarışmanın yılda bir gün değil, 12 ay yapılması için Formulaz pisti düşünüyoruz. Tunca'ya gelen misafirlerimiz trafiğe kapalı alanda tahta arabalarla her gün buluşacaklar." diye konuştu.