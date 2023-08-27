  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
Rize'de Formulaz fırtınası esti

2023-08-27 23:26:08
Rize'de Formulaz fırtınası esti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" gerçekleştirildi.

#1
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Formulaz Derneği ile Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla düzenlenen şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride yapıldı.

#2
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Kadınlarda 15, erkeklerde ise 45 kişinin yarıştığı organizasyonda, ilk olarak tahta arabaların yarışa uygun olup olmadıkları görevlilerce kontrol edildi. Yarışlar, 5'er kişiden oluşan gruplar halinde 1600 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

#3
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Etkinlikte kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri de alındı. Pistin tehlikeli bölümlerinin kenarlarına saman balyaları konuldu. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı. Arabalarda metal aksam kullanılmasına izin verilmedi. Yarışların yapıldığı parkurun kenarındaki "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" yazılı tabelalar dikkati çekti.

#4
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Olası kazalardaki yaralanmalara müdahale edecek sağlık ve jandarma ekipleri de parkur çevresinde önlem aldı. Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntem Xaşattule ile verildi.

#5
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi. Tekerleği kırılan tahta arabaları kullananlar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Arabası kırılan kimi yarışmacılar ise araçları ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

#6
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Yarışta kaza geçiren Mehmet Emin Dilsiz, arabasının bakımını iyi yapamadığı için ahşap aksamının kırıldığını, bundan dolayı yarışı tamamlayamadığını söyledi.

#7
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, AA muhabirine, geleneksel hale gelen etkinliğe her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

#8
Foto - Rize'de Formulaz fırtınası esti

Şenliğin, uluslararası boyuta taşındığını belirten Gül, "Tahta araba kültürünü Tunca'dan tüm dünyaya yayıyoruz. Bu yarışları düzenlerken kültürümüzden hiç vazgeçmiyoruz. Araçları tamamen uygun, kıl çorabı, kara lastiği olmayanları yarışa sokmuyoruz." dedi. Gül, tahta araba yarışlarının kabuğuna sığmaz hale geldiğini kaydederek, "Yarışmanın yılda bir gün değil, 12 ay yapılması için Formulaz pisti düşünüyoruz. Tunca'ya gelen misafirlerimiz trafiğe kapalı alanda tahta arabalarla her gün buluşacaklar." diye konuştu.

Gram altın bu tarihte 3 bin lira! Tuna Kaya'dan herkesi şaşırtan yeni tahmin geldi: Gram altını için uyardı
Ekonomi

Gram altın bu tarihte 3 bin lira! Tuna Kaya'dan herkesi şaşırtan yeni tahmin geldi: Gram altını için uyardı

2023 yılı sonunda gram altının 3 bin lira olacağını iddia eden ekonomist Ünlü Tuna Kaya'dan gram altın için yeni açıklamalar geldi. ''Altınd..
Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek
Gündem

Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek

Türk savaş gemileri, 30 Ağustos nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret düzenleyecek.
Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir
Sağlık

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Bilim insanları yapılan çalışmasının neticesini duyurdu: Çin'de Aralık 2022'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ortaya çıkan ..
Fatih Portakal çılgına döndü: Yazıklar olsun
Medya

Fatih Portakal çılgına döndü: Yazıklar olsun

Gazeteci Fatih Portakal, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in kaybedilen seçimin ardından yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.
Zelenskiy'den tartışma çıkaran savaş sözleri! İsrail'i örnek verdi
Dünya

Zelenskiy'den tartışma çıkaran savaş sözleri! İsrail'i örnek verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'İnsanlarımızı kaybetmezsek uzun süre savaşmaya hazırız' diyerek İsrail'i örnek verdi...
Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' deyip Türkiye'yi uyardı: 700 kilometre canlı fay üzerindeler diyerek duyurdu
Aktüel

Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' deyip Türkiye'yi uyardı: 700 kilometre canlı fay üzerindeler diyerek duyurdu

6 Şubat'taki depremlerin pek çok şeyi etkilediğini belirten Prof. Dr. Naci Görür, 'Deprem beklentim biraz değişti' diyerek çarpıcı uyarılard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23