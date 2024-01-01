Riyad’daki Süper Kupa krizi, İtalyan kamuoyunda da yankı buldu: 'Haç da yasaklanır mı?'

İlk kez 2019’da Cidde’de yapıldı İtalya, Süper Kupa finalleri için 2018’de Suudi Arabistan ile birkaç yıllık anlaşma imzaladığında ülkede büyük bir tepki dalgası oluşmuştu. Ocak 2019’da İtalyan Süper Kupa finali ilk kez bu ülkede, Cidde kentinde oynandığında Cemal Kaşıkçı cinayeti gündemde üst sıralardaydı. Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra Suudi Arabistan’ın Yemen’deki bombardımanları, insan hakları ihlalleri, kadınların tribünlere kabulünün kısıtlı olması gibi birçok nedenle Süper Kupa’nın bu ülkede düzenlenmesi İtalya’da protesto edilmişti. Hak örgütleri, Suudi Arabistan’ı insan hakları konusundaki sicilini ve kötü imajını “sporla aklamaya” çalışmakla, İtalya futbol otoritelerini ve katılımcı takımları da suç ortaklığıyla suçluyordu. 2019’da Suudi Arabistan’da oynanan ilk Süper Kupa finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya gelmişti. Sıkı bir Milan taraftarı olan dönemin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Suudi Arabistan’da yapılmasını protesto amacıyla maçı izlemeyeceğini söylemişti. İtalya Süper Kupası’ndan sorumlu olan Serie A ise, bu organizasyonun yurt dışında yapılmasının, ulusal liglerin uluslararası düzeyde tanıtılması için bir vitrin teşkil ettiğini savunuyor. İtalya basını 2019’da, Suudi Arabistan’la yapılan anlaşmanın 22.5 milyon Euro değerinde olduğunu yazmıştı. Geçen yıl çıkan haberlerde de, Riyad yönetiminin İtalyan Süper Kupası’na altı yıl daha ev sahipliği yapmak ve yalnızca final maçı değil yarı finallerin de bu ülkede oynanması için 138 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. İtalya Süper Kupası ilk kez 1993’te yurtdışında yapılmış, Milan ve Torino ekipleri ABD’deki final maçında karşı karşıya gelmişti. İtalya daha sonra Süper Kupa finallerini 12 kez, Çin, Libya, Katar ve Suudi Arabistan gibi başka ülkelerde yaptı.