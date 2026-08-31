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Ria, Erdoğan'ın Putin'e yapacağı teklifi duyurdu: 'Türkiye biz hazırız' diyecek

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Ria, Erdoğan'ın Putin'e yapacağı teklifi duyurdu: 'Türkiye biz hazırız' diyecek

Rus basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapacağı teklifi açıkladı.

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Foto - Ria, Erdoğan'ın Putin'e yapacağı teklifi duyurdu: 'Türkiye biz hazırız' diyecek

Ria'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Türkiye’nin Ukrayna konusunda yapılacak müzakerelerde arabulucu olmaya hazır olduğunu açıklayacak. Ajans haberi Türkiye hükümetindeki bir kaynağa dayandırdığını yazdı.

#2
Foto - Ria, Erdoğan'ın Putin'e yapacağı teklifi duyurdu: 'Türkiye biz hazırız' diyecek

Ajansa konuşan kaynak, “Türkiye tarafı, Ankara’nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne katkıda bulunmaya ve taraflar arasında arabulucu olarak hareket etmeye hazır olduğunu açıklayacak” dedi.

#3
Foto - Ria, Erdoğan'ın Putin'e yapacağı teklifi duyurdu: 'Türkiye biz hazırız' diyecek

Kaynağın aktardığına göre cumhurbaşkanları ayrıca Orta Doğu’daki durumu ve Suriye’deki gelişmelerin seyrini de ele alabilir.

#4
Foto - Ria, Erdoğan'ın Putin'e yapacağı teklifi duyurdu: 'Türkiye biz hazırız' diyecek

Erdoğan ve Putin, Kırgızistan’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya gelecek. Zirve 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Devlet başkanları Ukrayna çevresindeki durumu ve Karadeniz’deki gelişmeleri görüşecek.

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