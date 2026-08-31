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Ortalık karıştı, savaş uçakları peşi sıra indi! Türkiye’nin dostu ülkeden "Su-30" hamlesi

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Ortalık karıştı, savaş uçakları peşi sıra indi! Türkiye’nin dostu ülkeden “Su-30” hamlesi

Nijer'deki askeri isyan ve hareketliliğin ardından Türkiye'nin dostu Cezayir ordusuna ait 4 adet "Su-30" savaş uçağı, bir nakliye ve bir yakıt ikmal uçağıyla birlikte başkent Niamey'e iniş yaptı. Başbakan ve Savunma Bakanı dahil üst düzey yetkililerin karşıladığı uçakların, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve stratejik desteği artırmak amacıyla gönderildiği açıklandı. Başkentte gece saatlerinde yaşanan çatışma ve patlamaların ardından gelen bu askeri sevkiyat, bölgedeki dengeleri aniden sarstı.

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Foto - Ortalık karıştı, savaş uçakları peşi sıra indi! Türkiye’nin dostu ülkeden "Su-30" hamlesi

CNSP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cezayir'e ait 4 "Su-30" savaş uçağının, bir "İl-76" askeri nakliye uçağı ve bir "İl-78" havadan yakıt ikmal uçağıyla Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, uçakların gelişinin Cezayir Silahlı Kuvvetlerinin, Nijer Silahlı Kuvvetlerine verdiği "stratejik desteğin" göstergesi olduğu ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin yeni bir boyuta taşındığı ifade edildi.

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Foto - Ortalık karıştı, savaş uçakları peşi sıra indi! Türkiye’nin dostu ülkeden "Su-30" hamlesi

Uçakların Niamey'e inişi sırasında Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Devlet Bakanı ve Savunma Bakanı General Salifou Mody, Genelkurmay Başkanı General Moussa Salaou Barmou ile üst düzey sivil ve askeri yetkililerin hazır bulunduğu kaydedildi. Cezayir, 9 Ağustos'ta da Nijer'e 2 "Mi-171" ve 2 "Mi-24" olmak üzere 4 askeri helikopter göndermişti.

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Foto - Ortalık karıştı, savaş uçakları peşi sıra indi! Türkiye’nin dostu ülkeden "Su-30" hamlesi

Nijer'in başkenti Niamey'de, 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde yoğun silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu. Havalimanı bünyesindeki 101 No'lu Hava Üssü'nde bir grup askerin bazı silah arkadaşlarını alıkoymaya çalıştığı ve başkentteki stratejik noktalara ateş açtığı bildirilmişti. Nijer Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri hareketliliğin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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