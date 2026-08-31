Ortalık karıştı, savaş uçakları peşi sıra indi! Türkiye’nin dostu ülkeden “Su-30” hamlesi

Nijer'deki askeri isyan ve hareketliliğin ardından Türkiye'nin dostu Cezayir ordusuna ait 4 adet "Su-30" savaş uçağı, bir nakliye ve bir yakıt ikmal uçağıyla birlikte başkent Niamey'e iniş yaptı. Başbakan ve Savunma Bakanı dahil üst düzey yetkililerin karşıladığı uçakların, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve stratejik desteği artırmak amacıyla gönderildiği açıklandı. Başkentte gece saatlerinde yaşanan çatışma ve patlamaların ardından gelen bu askeri sevkiyat, bölgedeki dengeleri aniden sarstı.