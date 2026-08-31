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Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! 'İHA'yı düşürdük' diyerek duyurdular

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Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! 'İHA'yı düşürdük' diyerek duyurdular

Savaş ve çatışma ortamı dünya genelinde dalga dalga yayılırken flaş bir gelişme yaşandı. ABD MQ-9 İHA'sı kritik noktada düşürüldü.

#1
Foto - Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! 'İHA'yı düşürdük' diyerek duyurdular

Devrim Muhafızları Ordusu, uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'nın Hürmüz Boğazı üzerinde İran Devrim Muhafızları Ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.

#2
Foto - Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! 'İHA'yı düşürdük' diyerek duyurdular

ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı. ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

#3
Foto - Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! 'İHA'yı düşürdük' diyerek duyurdular

Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti.

#4
Foto - Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! 'İHA'yı düşürdük' diyerek duyurdular

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

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