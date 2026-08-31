Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen mükellefler için tanınan başvuru süresi 31 Ağustos mesai bitimi itibarıyla resmen sona eriyor. KDV borçlarının 12 aya, diğer borçların ise 72 aya kadar taksitlendirilebileceği uygulamada, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat istenmeyeceği açıklandı. Elektronik ortamda Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ardından ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar tamamlanması gerekiyor.