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Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

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Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen mükellefler için tanınan başvuru süresi 31 Ağustos mesai bitimi itibarıyla resmen sona eriyor. KDV borçlarının 12 aya, diğer borçların ise 72 aya kadar taksitlendirilebileceği uygulamada, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat istenmeyeceği açıklandı. Elektronik ortamda Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ardından ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar tamamlanması gerekiyor.

#1
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen mükellefler için kritik güne girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

#2
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Düzenleme kapsamında belirli kamu alacaklarının ödeme planına bağlanarak taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanıyor. Uygulama, 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran 2026'ya kadar ödenmemiş belirli kamu alacaklarını kapsıyor.

#3
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Gelir ve kurumlar vergisi, KDV, harçlar, adli para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ve öğrenim kredisi (KYK) borçları için tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılabilecek. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile 2026 yılı gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin geçici vergiler ise uygulamanın dışında tutulacak. Bu vergilere ait damga vergileri, vergi ziyaı cezaları ve gecikme zamları da tecil edilemeyecek.

#4
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

KDV dışındaki kapsama giren borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. KDV borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay olacak. Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak. Toplam borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden tecil ve taksitlendirme işlemleri sırasında teminat talep edilmeyecek.

#5
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Borç miktarının 10 milyon lirayı aşması halinde ise bu tutarın üzerindeki bölümün yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek. Mükellefler başvurularını elektronik ortamdan da gerçekleştirebilecek. İşlemler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

#6
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Mükellefler sistem üzerinden tecil kapsamına giren borçlarını görüntüleyerek kendilerine uygun ödeme planı için başvurabilecek.

#7
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

Başvurusu kabul edilen mükelleflerin ilk taksitlerini 30 Eylül 2026'ya kadar ödemesi gerekiyor. Sonraki taksitler ise oluşturulan ödeme planında belirtilen tarihlerde yatırılacak. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksidin aksatılması halinde tecil şartları devam edebilecek. İkiden fazla taksidin aksatılması durumunda ise taksitlendirme iptal edilecek.

#8
Foto - Milyonlarca vatandaş için kritik saatler! Bugün sona eriyor, kaçıranlar yandı

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