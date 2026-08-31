Gece yarısı sessiz sedasız değişti! Erdoğan imzayı attı, o isimler görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile devletin kritik kurumlarında önemli değişimlere gidildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz getirilirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Koçyiğit atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerinde de birçok yeni ismin göreve getirildiği resmen duyuruldu.