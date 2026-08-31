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Gece yarısı sessiz sedasız değişti! Erdoğan imzayı attı, o isimler görevden alındı

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Gece yarısı sessiz sedasız değişti! Erdoğan imzayı attı, o isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile devletin kritik kurumlarında önemli değişimlere gidildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz getirilirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Koçyiğit atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerinde de birçok yeni ismin göreve getirildiği resmen duyuruldu.

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Foto - Gece yarısı sessiz sedasız değişti! Erdoğan imzayı attı, o isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Koçyiğit atandı.

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Foto - Gece yarısı sessiz sedasız değişti! Erdoğan imzayı attı, o isimler görevden alındı

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.

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Foto - Gece yarısı sessiz sedasız değişti! Erdoğan imzayı attı, o isimler görevden alındı

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