2020-12-02 15:22:48 Rezilliğin yuvası Sadakatsiz çakıldı
Toplum yapısının altına dinamit yerleştiren rezillikleriyle gündem olan Sadakatsiz dizisinde beklenmedik gelişme yaşandı.
Toplum yapısının altına dinamit yerleştiren rezillikleriyle gündem olan Sadakatsiz dizisinde beklenmedik gelişme yaşandı.
Çarşamba günleri Kuruluş Osman ile aynı saatlerde yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizi takviminde bir hafta daha geride kalmışken Osmanlı mirasına ışık tutan Kuruluş Osman dizisi reytinglerde yine yerini korudu.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 9. yeni bölümünün neden yayınlanmadığı soru işaretleri bıraktı. Fragmanlar da hem Kanal D’nin hem de dizinin sosyal platformlarından duyurulmuştu.
Ahlaksız ilişkileri ele alan Sadakatsiz’in fragmanı geç yayınlanınca bölümün yetişmediği yönünde yorumlar yapıldı.
Türk televizyon yayın tarihini ahlaksızlığın zirvesine çıkaran Sadakatsiz dizisi, Türk toplumunu ifsat etmeye devam ederken, rezaletin ekranlara gelemeyecek olmasından sosyal medyada duyarlı toplum memnun olduğunu belirtti.
Dizinin kolaj bölümü bugün ekranlara gelecek.
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