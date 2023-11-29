Reuters 2023’ü bu fotoğraflarla özetledi! Türkiye’de gündem korkunç deprem ve seçimler oldu

Dünyanın sayılı haber ajanslarından Reuters, 2023'ün en akılda kalıcı olaylarını, "ikonik" fotoğraflarla özetledi. Türkiye'den de çok sayıda fotoğraf yer alırken ağırlıklı olarak 6 Şubat'ta yaşanan korkunç deprem ve seçimler öne çıktı. 2023 uluslararası kamuoyunun gündemine iki büyük savaş ile oturdu… Bunlardan birincisi Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş olurken diğeri ise Ekim ayında başlayan ve halen Gazze’de yaşama büyük darbe vuran İsrail-Hamas savaşı.