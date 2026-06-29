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Stres, kaygı, uykusuzluk... Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozar mı?

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Stres, kaygı, uykusuzluk... Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozar mı?

Sıcak havaların gelmesiyle hem uyku düzeni hem stres yönetimi daha da zorlaşır hale geldi...

#1
Foto - Stres, kaygı, uykusuzluk... Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozar mı?

Aşırı sıcaklar yalnızca bedeni değil, ruh sağlığını da etkileyebiliyor. Uyku düzeninin bozulması, halsizlik, tahammülsüzlük, stres ve kaygı artışı sıcak havalarda daha sık görülebiliyor. Özellikle uzun süren sıcak hava dalgalarında ruhsal yorgunluk daha belirgin hale gelebiliyor.

#2
Foto - Stres, kaygı, uykusuzluk... Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozar mı?

Sıcaklar ruh sağlığını bozar mı? Aşırı sıcak havalar stres, kaygı, uykusuzluk ve tahammülsüzlük gibi ruhsal etkileri artırabilir. İşte sıcak havaların psikoloji üzerindeki etkileri. Küresel ısınma nedeniyle giderek daha da ısınan dünyada sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde son zamanlarda kaydedilen aşırı sıcaklıklar ölümlere neden oldu. Yaşanan bu iklim krizi, sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki etkisini de tekrar gündeme getirdi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan bu sıcaklıklar sadece vücut sağlığını değil, ruh sağlığını da doğrudan etkileyebiliyor.

#3
Foto - Stres, kaygı, uykusuzluk... Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozar mı?

Uzmanlara göre sıcak havalar; sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması gibi ciddi ve ölümcül olabilecek sağlık sorunlarına, kalp krizi veya felç gibi ani olayları tetikleyebilir, böbrek veya akciğer hastalığı ve akıl hastalığı gibi mevcut tıbbi durumları kötüleştirebilir. RİSKLİ GRUPLARI DAHA FAZLA ETKİLEYEBİLİYOR Sıcaklıklar karşısında daha fazla risk altında bulunan kesimlerin de uygulayacağı bazı adımlar hayati öneme sahip olabiliyor.

#4
Foto - Stres, kaygı, uykusuzluk... Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozar mı?

65 yaş üstü kişiler, bebekler ve küçük çocuklar, hamile kadınlar; kalp hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet veya akıl hastalığı gibi mevcut tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler, diüretikler (idrar söktürücüler) ve antikolinerjik özelliklere sahip ilaçlar gibi bazı ilaçları kullanan kişiler, açık havada çalışan veya egzersiz yapan kişiler, sosyal olarak izole edilmiş veya yalnız yaşayan kişiler, serinlemek için sınırlı yolları olan veya kolayca ısınan binalarda yaşayan insanlar ve evsiz kalmış kişiler riskli gruplar arasında yer almaktadır. DEPRESYON VAKALARINDA ARTIŞ Yapılan araştırmalara göre, sıcak havalarda psikiyatrik servislere başvurularda artış gözlemleniyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklarda uyku bozukluklarının çok arttığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü, uyku bozukluğunun başlamasıyla da depresyon, anksiyete ve kaygı gibi hastalıkların artmasına neden olduğunu söylüyor.

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