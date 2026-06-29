Stres, kaygı, uykusuzluk... Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozar mı?

65 yaş üstü kişiler, bebekler ve küçük çocuklar, hamile kadınlar; kalp hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet veya akıl hastalığı gibi mevcut tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler, diüretikler (idrar söktürücüler) ve antikolinerjik özelliklere sahip ilaçlar gibi bazı ilaçları kullanan kişiler, açık havada çalışan veya egzersiz yapan kişiler, sosyal olarak izole edilmiş veya yalnız yaşayan kişiler, serinlemek için sınırlı yolları olan veya kolayca ısınan binalarda yaşayan insanlar ve evsiz kalmış kişiler riskli gruplar arasında yer almaktadır. DEPRESYON VAKALARINDA ARTIŞ Yapılan araştırmalara göre, sıcak havalarda psikiyatrik servislere başvurularda artış gözlemleniyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklarda uyku bozukluklarının çok arttığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü, uyku bozukluğunun başlamasıyla da depresyon, anksiyete ve kaygı gibi hastalıkların artmasına neden olduğunu söylüyor.