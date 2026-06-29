Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

Ameliyatın burun deliklerinden gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, "Hastanın beyin sapındaki baskıyı kaldırırken işitme ve yüz sinirlerini koruyabiliyoruz. Aynı zamanda herhangi bir kesi, dikiş ya da görünür yara izi oluşmuyor" diye konuştu. Tekniğin cerrahi açıdan oldukça zor olduğunu vurgulayan Şahin, "Bizim bu ameliyattaki en büyük avantajlarımızdan biri de burundan girilerek yapılmasına rağmen hastanın burun fonksiyonlarını en iyi şekilde koruması. Hasta çok iyi nefes alıyor, hastanın kokusunda herhangi bir bozulma, dikiş ve fonksiyon kaybı da yok. Hastayı normal beyin ameliyatı olmuş birisi olarak değerlendirmeniz mümkün değil" değerlendirmesini yaptı. Şahin, yeni yöntemin hastaların yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerini de önemli ölçüde kısalttığını kaydetti.