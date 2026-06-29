Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi’nin vizyoner hekimleri Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin, tıp tarihinde yeni bir sayfa açacak muazzam bir cerrahi teknik geliştirdi. Dünya literatüründe daha önce hiçbir örneği bulunmayan yöntemle, ‘köşe beyin tümörü’ teşhisi konulan Azerbaycanlı bir hastanın beynindeki kitleye burun deliklerinden endoskopik olarak girilerek müdahale edildi. Klasik ameliyatların aksine kulak arkasında hiçbir kesi, dikiş ya da yara izi bırakmayan bu devrim niteliğindeki operasyon, ABD menşeli prestijli bilimsel dergi JNS Case Lessons tarafından dünya literatürüne girmesi için resmi değerlendirmeye alındı.