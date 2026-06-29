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Sağlık
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Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

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Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi’nin vizyoner hekimleri Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin, tıp tarihinde yeni bir sayfa açacak muazzam bir cerrahi teknik geliştirdi. Dünya literatüründe daha önce hiçbir örneği bulunmayan yöntemle, ‘köşe beyin tümörü’ teşhisi konulan Azerbaycanlı bir hastanın beynindeki kitleye burun deliklerinden endoskopik olarak girilerek müdahale edildi. Klasik ameliyatların aksine kulak arkasında hiçbir kesi, dikiş ya da yara izi bırakmayan bu devrim niteliğindeki operasyon, ABD menşeli prestijli bilimsel dergi JNS Case Lessons tarafından dünya literatürüne girmesi için resmi değerlendirmeye alındı.

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Foto - Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi hekimlerinden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin'in ortaklaşa gerçekleştirdiği burun deliğinden girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatı dünya literatürüne girmesi için değerlendirmeye alındı. GÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çeltikçi ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Şahin, "köşe beyin tümörlerinin" tedavisinde burun deliklerinden endoskopik olarak uygulanan yeni bir cerrahi teknik geliştirdi. Türk bilim insanlarınca geliştirilen teknikle yapılan ameliyat, bilimsel makale olarak da yazıldı ve JNS Case Lessons isimli ABD menşeli bilimsel dergide yayımlanmak üzere alanda dünya literatüründe yer alması için değerlendiriliyor. Doç. Dr. Emrah Çeltikçi, Azerbaycan'dan gelen hastada askerlik muayenesi sırasında yapılan tetkiklerde baş ağrısı şikayeti üzerine büyük boyutlu bir beyin köşe tümörü tespit edildiğini söyledi.

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Foto - Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

YENİ YÖNTEM KLASİK AMELİYATLARDAN FARKLI Hastayı, Doç. Dr. Melih Şahin ile birlikte değerlendirdiklerini belirten Çeltikçi, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni cerrahi tekniği uygulamaya karar verdiklerini ifade etti. Yeni yöntemin klasik ameliyatlardan farklı olarak kulak arkasından kesi yapılmadan, burun deliklerinden endoskopik olarak gerçekleştirildiğini anlatan Çeltikçi, "Biz de bu aşamayı bir tık daha ileriye taşıdık. Daha önce literatürde rapor edilmiş herhangi bir vaka yok. Yayınımız, çok yakında çıkmak üzere. Çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

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Foto - Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

Çeltikçi, Doç. Dr. Melih Şahin ile birlikte geliştirdikleri teknikle yapılan ameliyatın, bilimsel makale olarak da yazıldığını ve JNS Case Lessons isimli ABD menşeli bilimsel dergide yayımlanmak üzere dünya literatüründe yer alması için değerlendirildiği bilgisini verdi. Doç. Dr. Çeltikçi, geliştirdikleri tekniğin tümöre önden ulaşma imkanı sağladığını belirterek, bu sayede yüz siniriyle doğrudan temas edilmediğini ve yüz felci riskinin azaltıldığını kaydetti. Beyin tümörü ameliyatlarında temel amacın beyin sapı üzerindeki baskıyı kaldırmak olduğunu vurgulayan Çeltikçi, geliştirdikleri yöntemle kritik bölgedeki baskının ameliyatın ilk aşamasında giderildiğini, ardından tümörün güvenli ölçüde çıkarılarak kalan kısmının radyocerrahi ve ışın tedavisiyle kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

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Foto - Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

“HASTANIN İŞİTME VE YÜZ SİNİRLERİNİ KORUYABİLİYORUZ” Doç. Dr. Melih Şahin ise söz konusu yöntemin tesadüfen ortaya çıkmadığını, yıllardır aynı anatomik bölge üzerinde yürütülen cerrahi deneyim ve bilimsel çalışmaların sonucu geliştirildiğini dile getirdi. Hedeflerinin hastanın fonksiyonlarını koruyarak ameliyata son vermek olduğunu vurgulayan Şahin, "Hastanın görerek geldiyse görerek gidebilmesi, yürüyerek geldiyse yürüyerek gidebilmesi. Hayatta kalabilmesi ama hayatta kalırken de yaşam standartlarının olabilecek en üst düzeyde kalabilmesi çok önemli" dedi. Şahin, klasik yöntemde kulak arkasından yapılan ameliyatlarda işitme kaybının sık görülebildiğini belirterek, geliştirdikleri teknik sayesinde hastanın işitmesinin korunduğunu söyledi.

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Foto - Kesi yok, dikiş yok, iz yok: Türk hekimlerden beyin tümörü ameliyatı! Dünya literatürüne adayız

Ameliyatın burun deliklerinden gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, "Hastanın beyin sapındaki baskıyı kaldırırken işitme ve yüz sinirlerini koruyabiliyoruz. Aynı zamanda herhangi bir kesi, dikiş ya da görünür yara izi oluşmuyor" diye konuştu. Tekniğin cerrahi açıdan oldukça zor olduğunu vurgulayan Şahin, "Bizim bu ameliyattaki en büyük avantajlarımızdan biri de burundan girilerek yapılmasına rağmen hastanın burun fonksiyonlarını en iyi şekilde koruması. Hasta çok iyi nefes alıyor, hastanın kokusunda herhangi bir bozulma, dikiş ve fonksiyon kaybı da yok. Hastayı normal beyin ameliyatı olmuş birisi olarak değerlendirmeniz mümkün değil" değerlendirmesini yaptı. Şahin, yeni yöntemin hastaların yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerini de önemli ölçüde kısalttığını kaydetti.

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