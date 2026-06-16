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#1
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mecliste yasalaşan vergilere ilişkin kanun kapsamında hazırlanan tebliğle, vergi dairesine borçlu olanlara, yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük faizle borçlarını 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirildi.

#2
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

5 HAZİRAN 2026 TARİHİ KRİTER OLDU Tebliğ ile 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ve vergi dairelerince takip edilen amme alacakları yapılandırma kapsamına alındı. Özel tüketim vergisi, 2026 yılı geçici vergisi ile bunlara bağlı cezalar ve damga vergileri ise kapsam dışında tutuldu.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR Borçluların bu imkandan yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçeler ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, dijital vergi dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda ya da ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların her bir idareye ayrı ayrı başvurması ve vergi dairesine olan tüm borçları için tecil talebinde bulunması şart koşuluyor.

#4
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

72 TAKSİT YAPILABİLECEK Tebliğ kapsamında tecil edilen borçların ilk taksiti Eylül 2026 ayında başlayacak ve ödemeler aylık eşit taksitler halinde yapılacak. Taksit sayıları mükelleflerin çok zor durum haline, alacağın türüne ve hukuki statüsüne göre değişkenlik gösterecek. Faal mükelleflerin likidite oranlarına göre 36, 48 veya 72 taksit imkanı sunulurken, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile katma değer vergisi borçları için 12 taksit uygulanacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait şirketlerin borçları ise tür ayrımı olmaksızın 72 takside kadar bölünebilecek.

#5
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

HANGİ BORÇLAR KAPSAM ALANI DIŞINDA? Bazı kamu borçları yapılandırma kapsamı dışında kaldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir vergisine mahsup edilecek geçici vergi, 2026 yılı kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ve bunlara bağlı olarak vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları beyanname damga vergileri kapsama alınmadı.

#6
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

HER BORÇ İÇİN AYRI BAŞVURU YAPILACAK Birden fazla vergi dairesine borç varsa her vergi dairesine ayrı başvuru yapılacak. Ayrıca tecil talebinin tüm vergi borçlarını kapsaması gerekiyor.

#7
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

İLK TAKSİT EYLÜL AYINDA YATIRILACAK Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar, ilk taksit Eylül 2026'dan başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödenecek.

#8
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

ÇOK ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFLERE KOLAYLIK Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlenecek. Borçluların çok zor durum hallerinin tespitine halinde, tebliğin yayımı tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarının; 0,50 veya 0,50’den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte, 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olması durumunda 48 eşit taksitte, 0,30 veya 0,30’dan küçük olması durumunda 72 eşit taksitte ödenecek.

#9
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

BAZI BORÇLAR 12 TAKSİT YAPILACAK Borçluların banka ve sigorta muameleleri vergisi ve katma değer vergisinden olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecektir.

#10
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

FAİZ ORANI YÜZDE 29 OLDU Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

#11
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

TEMİNAT DÜZENLEMESİ GELDİ 10 milyon TL’nin altında (bu tutar dahil) olan amme alacakları için teminat alınmaması, 10 milyon TL’nin üstünde olan amme alacakları için bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınması gerekecek.

#12
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

ARAÇ SATIŞLARI YAPILAMAYACAK Motorlu taşıtların devri için borçların ödenmiş olması gerekecek Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.

#13
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar, taksitlendirme ihlali olmadığı sürece bu araçların muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak.

#14
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayan aracını satamayacak!

Ancak motorlu taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borçların tamamının ödenmiş olması gerekecek.

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