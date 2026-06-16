DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR Borçluların bu imkandan yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçeler ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, dijital vergi dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda ya da ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların her bir idareye ayrı ayrı başvurması ve vergi dairesine olan tüm borçları için tecil talebinde bulunması şart koşuluyor.