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#1
Foto - Hükümet men etmişti: Zorlu Holding sessiz sedasız projeyi sonlandırdı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. üzerinden yürütülen Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesini ve ilgili kira sözleşmesini sona erdirdi.

#2
Foto - Hükümet men etmişti: Zorlu Holding sessiz sedasız projeyi sonlandırdı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 21 Eylül 2016'da düzenlediği jeotermal alan kiralama ihalesi kapsamında imzalanan sözleşme, 17 Ekim 2016'da Zorlu Enerji ile Belediye arasında akdedilmişti. Sözleşme, 14 Şubat 2019'da dolaylı bağlı ortaklık Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'ye devredilmişti.

#3
Foto - Hükümet men etmişti: Zorlu Holding sessiz sedasız projeyi sonlandırdı

Zorlu Doğal, projenin sona erdirilmesinin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans sona erdirme başvurusunu iletti. Kuyuların teslim süreci de eş zamanlı olarak başlatıldı.

#4
Foto - Hükümet men etmişti: Zorlu Holding sessiz sedasız projeyi sonlandırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Zorlu Doğal, Devlet İhale Kanunu uyarınca Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine 1 yıl süreyle katılamayacak.

#5
Foto - Hükümet men etmişti: Zorlu Holding sessiz sedasız projeyi sonlandırdı

Zorlu Enerji, Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2026 tarihli kararıyla ilgili içsel bilgilerin açıklanmasını ertelemişti. Şirket, ön lisans sürecinin ve Belediye ile hukuki uyuşmazlıkların sürmesi nedeniyle bu kararı almıştı.

#6
Foto - Hükümet men etmişti: Zorlu Holding sessiz sedasız projeyi sonlandırdı

Zorlu Enerji, Bakanlık kararının iptali için yargıya başvurmayı planladığını açıkladı. Şirket, süreçteki gelişmelerin tam ve zamanında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Kaynak:Enerji Günlüğü

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Yorumlar

Adem

Yahu ali babacan kiiiiiim ,Reis kim?Reis bu yeni yetmeyi cebinden çikarir.Reise çirak bile olamaz....
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