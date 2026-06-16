Hükümet men etmişti: Zorlu Holding sessiz sedasız projeyi sonlandırdı
Hükümetin Denizli Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenecek ihalelere 1 yıl boyunca katılmasını yasakladığı Zorlu Holding'den flaş bir hamle geldi.
Hükümetin Denizli Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenecek ihalelere 1 yıl boyunca katılmasını yasakladığı Zorlu Holding'den flaş bir hamle geldi.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. üzerinden yürütülen Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesini ve ilgili kira sözleşmesini sona erdirdi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 21 Eylül 2016'da düzenlediği jeotermal alan kiralama ihalesi kapsamında imzalanan sözleşme, 17 Ekim 2016'da Zorlu Enerji ile Belediye arasında akdedilmişti. Sözleşme, 14 Şubat 2019'da dolaylı bağlı ortaklık Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'ye devredilmişti.
Zorlu Doğal, projenin sona erdirilmesinin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans sona erdirme başvurusunu iletti. Kuyuların teslim süreci de eş zamanlı olarak başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Zorlu Doğal, Devlet İhale Kanunu uyarınca Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine 1 yıl süreyle katılamayacak.
Zorlu Enerji, Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2026 tarihli kararıyla ilgili içsel bilgilerin açıklanmasını ertelemişti. Şirket, ön lisans sürecinin ve Belediye ile hukuki uyuşmazlıkların sürmesi nedeniyle bu kararı almıştı.
Zorlu Enerji, Bakanlık kararının iptali için yargıya başvurmayı planladığını açıkladı. Şirket, süreçteki gelişmelerin tam ve zamanında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Kaynak:Enerji Günlüğü
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23