  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yabancı dil sınavına girecekler dikkat! YÖKDİL/2 başvuruları başladı Yerli sistemler artık Avrupa pazarında! Macar kara aracına Türkiye imzası İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı Merakla bekleniyordu: Katlanabilir iPhone görücüye çıktı! Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı Bütün dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü simsiyah boyamasının sebebi ortaya çıktı CHP’de gizli “Arınma Komisyonu” kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama
#1
Foto - Kazdağları Haziran'ın ortasında hayran bıraktı

Dünyanın oksijen deposu olarak kabul edilen ve mitolojide "Bin Pınarlı İda" olarak adlandırılan Kazdağları, yağışlı geçen bir ilkbahar mevsiminin ardından yaz aylarına seyrine doyum olmayan bir uyanışla başladı. Balıkesir ile Çanakkale sınırları arasında uzanan efsanevi dağlar, yazın ilk günlerinde doğanın tüm zenginliğini ve yeşilin binbir tonunu gözler önüne seriyor. Bölgede bu yıl ilkbahar yağışlarının beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi, Kazdağları’nın endemik bitki örtüsünü ve ağaç florasını adeta canlandırdı.

#2
Foto - Kazdağları Haziran'ın ortasında hayran bıraktı

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde ve eteklerinde yer alan asırlık çam, göknar, kestane ve meşe ağaçları, aldıkları bol yağışın etkisiyle kendilerine has değişik renk dokularını tamamen dışarı vurdu. Vadilerden zirvelere doğru uzanan ormanlık alanlar; açık yeşilden koyu tona, zümrüt renginden sarıya çalan tonlara kadar adeta bir ressamın paletini andıran büyüleyici bir manzaraya büründü. Farklı ağaç türlerinin yan yana gelerek oluşturduğu bu doğal katmanlar, izleyenlere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

#3
Foto - Kazdağları Haziran'ın ortasında hayran bıraktı

Yağışların bereketi sadece ağaçlarda değil, Kazdağları’nın can damarı olan akarsu ve şelalelerinde de kendisini hissettirdi. Dağların derinliklerinden beslenen nehirler ve kanyonlar içindeki birçok şelale, su debilerinin artmasıyla birlikte çağlayarak akmaya başladı. Yeşil dokunun ortasından beyaz köpüklerle süzülen şelaleler, etrafına yaydığı huzur verici sesle renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu el değmemiş güzellik, özellikle metropollerin gürültüsünden kaçan doğa tutkunlarının ve manzara fotoğrafçılığı meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor. Kadrajlarına bu benzersiz anları sabitlemek isteyen fotoğrafçılar, körfez bölgesindeki rotalarını Kazdağları'na çevirdi.

#4
Foto - Kazdağları Haziran'ın ortasında hayran bıraktı

Kazdağları’nın gökyüzüyle birleştiği o büyüleyici noktalar, akan coşkulu şelaleler ve yeşilin her tonunun birbirine karıştığı bu görsel şölen, dron kamerası ile anbean kaydedildi. Kuş bakışı açıyla çekilen görüntüler, bölgenin ne kadar zengin ve korunması gereken bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaz sezonunun başında doğanın sunduğu bu benzersiz terapi, körfez turizmine de şimdiden büyük bir canlılık getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar
Gündem

500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Kocaeli'de 500 yıllık tarihi camiya sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kameral..
New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hissel..
ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı
Dünya

ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı

ABD'nin Missouri eyaletinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre uçakta bulunan kişilerin tamamı yaşamını yitirdi...
Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu heyecanı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Almanya'nın gövde gösterisine sahne oldu. Houston’daki NRG Stad..
Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!
Gündem

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğul Selahattin ve Mecit Kaya’yı arama çalışması sürerken Ak ..
Kardeş ülkede korkunç kaza! 2 pilot hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkede korkunç kaza! 2 pilot hayatını kaybetti

Pakistan’da Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı düştü. Kaza nedeniyle 2 pilot yaşamını yitirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23