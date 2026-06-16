Kazdağları’nın gökyüzüyle birleştiği o büyüleyici noktalar, akan coşkulu şelaleler ve yeşilin her tonunun birbirine karıştığı bu görsel şölen, dron kamerası ile anbean kaydedildi. Kuş bakışı açıyla çekilen görüntüler, bölgenin ne kadar zengin ve korunması gereken bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaz sezonunun başında doğanın sunduğu bu benzersiz terapi, körfez turizmine de şimdiden büyük bir canlılık getirdi.