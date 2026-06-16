  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor Tabelaları görenler “Oh be” diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor Dönen dolaplar ifşa oldu! İstanbul'un ünlü galerisinde büyük vurgun! Yabancı dil sınavına girecekler dikkat! YÖKDİL/2 başvuruları başladı Yerli sistemler artık Avrupa pazarında! Macar kara aracına Türkiye imzası İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı Merakla bekleniyordu: Katlanabilir iPhone görücüye çıktı! Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı
#1
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

ABD GEÇTİĞİMİZ YIL ÜLKELERE 4 MİLYAR VARİL SATTI! ABD, son yıllarda küresel enerji piyasasındaki etkisini hızla artırdı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 milyar varil petrol ihraç ederek üretiminin yarısından fazlasını dış pazarlara yönlendirdi.

#2
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

BRENT PETROL 122 DOLARA YÜKSELDİ Öte yandan ABD–İran gerilimi ve savaş ihtimali piyasaları da etkiledi. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatı 122 dolara kadar yükseldi.

#3
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

BRENT PETROL 122 DOLARA YÜKSELDİ Öte yandan ABD–İran gerilimi ve savaş ihtimali piyasaları da etkiledi. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatı 122 dolara kadar yükseldi.ASIL SÜRPRİZ İKİNCİ SIRADAN GELDİ! ABD petrolünün en büyük alıcıları arasında ilk 10 ülke toplam ihracatın büyük bölümünü oluşturdu. Ancak ABD’den petrol alan ülkeler listesinde özellikle ikinci sırada yer alan ülke dikkat çekti. ABD petrolü yaklaşık 150 farklı ülkeye ulaşırken, ilk 5 içindeki bu beklenmedik sıralama merak uyandırdı.

#4
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

İŞTE ABD'NİN EN ÇOK PETROL SATTIĞI ÜLKELER!

#5
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

20) PERU

#6
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

19) KOLOMBİYA

#7
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

18) ALMANYA

#8
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

17) EKVADOR

#9
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

16) İTALYA

#10
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

15) PANAMA

#11
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

14) ŞİLİ

#12
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

13) FRANSA

#13
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

11) TAYVAN

#14
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

10) İSPANYA

#15
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

9) SİNGAPUR

#16
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

8) BİRLEŞİK KRALLIK

#17
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

7) HİNDİSTAN

#18
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

6) GÜNEY KORE

#19
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

5) JAPONYA

#20
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

4) KANADA

#21
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

3) ÇİN

#22
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

2) HOLLANDA Listenin ilk beş ülke arasında tek Avrupa ülkesi Hollanda... Normalde Meksika, listenin sadece nüfus veya genel ekonomik büyüklükle değil, belirli bir varlık, yatırım veya rezerv odaklı bir ölçümle ilgilendiğini gösteriyor ve Avrupa’nın küçük bir ülkesi olmasına rağmen önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

#23
Foto - ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki şaşırttı!

1) MEKSİKA/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hissel..
Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!
Dünya

Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!

Kırgızistan'da bir dönem Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Ulugbek Kochkorov, yıllar sonra ABD'de kurye olarak çalışırke..
Putin'den Şi Cinping'e doğum günü mesajı
Dünya

Putin'den Şi Cinping'e doğum günü mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in doğum gününü kutladı.
PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü
Gündem

PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü

İran, terör örgütü PKK’nın Urmiye’nin Çaldıran ilçesi sınırında sınır muhafızların ateş açtığını ve 1 askerin öldüğünü duyurdu. Açıklamada 2..
2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti! Şiddetli yağış hayatı felç etti
Dünya

2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti! Şiddetli yağış hayatı felç etti

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağış Bannu, Shangla ve Mansehra kentlerinde hayatı felç etti. Yaşanan afette..
Serinlemek için Dicle Nehri’ne girmişti! Hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için Dicle Nehri’ne girmişti! Hayatını kaybetti

Şırnak Güçlükonak'ta piknik için arkadaşlarıyla Cehennem Deresi mevkisine giden 28 yaşındaki Velat Çetin, serinlemek amacıyla girdiği Dicle ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23