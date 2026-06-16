Bir şehrimiz zangır zangır sallanıyor: Tam 62 deprem meydana geldi
Ülkemizin acı gerçeklerinden biri olan deprem gece saatlerinden itibaren kendini bir kez daha hatırlattı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 62 sarsıntı meydana geldi.
Ülkemizin acı gerçeklerinden biri olan deprem gece saatlerinden itibaren kendini bir kez daha hatırlattı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 62 sarsıntı meydana geldi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren çok sayıda deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi. Paylaşılan verilere göre, sallantıların en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü.
Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
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