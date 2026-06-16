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Foto - Bir şehrimiz zangır zangır sallanıyor: Tam 62 deprem meydana geldi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren çok sayıda deprem meydana geldi.

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Foto - Bir şehrimiz zangır zangır sallanıyor: Tam 62 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi. Paylaşılan verilere göre, sallantıların en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü.

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Foto - Bir şehrimiz zangır zangır sallanıyor: Tam 62 deprem meydana geldi

Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

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