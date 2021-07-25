2021-07-25 15:14:16 Resmen vahşet! Yavru köpeği diri diri yaktılar
Sarıyer'de her gün besledikleri yavru köpeklerden birinin eksik olduğunu fark eden hayvansever çevrede araştırma yapınca korkunç manzara ile karşılaştı. Kayıp yavru köpeğin yakılarak öldürüldüğünü gören hayvansever jandarmaya haber verdi. Olay, 27 Haziran'da Demirciköy Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 tane yavru köpeği yol kenarında tel örgülerle çevrelediği alanda besleyen Cengiz Kıyılar, yavru köpeklerden birinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevrede araştırma yapmaya başlayan Kıyılar, yavruları beslediği alanın az ilerisinde korkunç manzara ile karşılaştı.