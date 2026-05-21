Resmen piyasayı çökertti! Dursun Özbek tam 35 milyon euroyu masaya koydu ve...

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde eden ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar ilerleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek hedef büyüttü. Ligde peş peşe 5. şampiyonluğu alarak kendi rekorunu kırmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de en az çeyrek final istiyor. Tüm bu hedefler doğrultusunda transfere ciddi bir giriş yapan Dursun Özbek, milli yıldızın peşinde.