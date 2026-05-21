Resmen piyasayı çökertti! Dursun Özbek tam 35 milyon euroyu masaya koydu ve...
Galatasaray yönetimi şampiyonluk sonrası rotayı yıldız avına çevirmiş durumda...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezonun transferleri için mesaiye hızlı bir giriş yaptı. Başkan, Okan Buruk'un çok beğendiği milli futbolcu için tam 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Dursun Özbek'in ciddi girişimlerde bulunduğu isim için pazarlıklarda fark 10 milyon Euro. İşte detaylar...
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde eden ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar ilerleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek hedef büyüttü. Ligde peş peşe 5. şampiyonluğu alarak kendi rekorunu kırmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de en az çeyrek final istiyor. Tüm bu hedefler doğrultusunda transfere ciddi bir giriş yapan Dursun Özbek, milli yıldızın peşinde.
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta mutsuz olduğu belirtilen Can Uzun'un peşinde. Teknik direktör Albert Riera ile arası açık olan milli futbolcu, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Dursun Özbek'in hedefi haline geldi. Sözcü'deki haberde sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcu için tam 35 milyon euroyu hazırladığı ifade edildi.
Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un 45 milyon euro talep ettiği haber detayında yer aldı.
Galatasaray'ın, takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedilen Can Uzun'un transferini 2026 Dünya Kupası öncesi bitirmek için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı aktarıldı. 2024-25 sezonu başında Nürnberg'ten 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
