Laikçi azınlığın hedefindeki müdür haklı çıktı: Kararlı yönetim anlayışı ve yenilikçi projeler...
Cağaloğlu Lisesinde müdürlük yaptığı dönemde laikçi azınlığın hedefinde olan ve görev yaptığı kurumlara getirdiği şuurlu nesiller yetiştirmeye yönelik yenilikler, uyguladığı projeler ve sergilediği kararlı yönetim anlayışı ile tanınan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Necati Yener, yine haklı çıktı. Son dönemde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen menfur saldırılar, okul güvenliğinin önemini tekrar Türkiye gündemine taşırken, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Necati Hoca’nın yıllar önce Sivas’ta hayata geçirdiği güvenlik önlemlerinin ne kadar yerinde olduğu ortaya çıktı.