KAP'a bildirildi: ASELSAN'dan tarihi satış
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KAP'a bildirildi: ASELSAN'dan tarihi satış

Türkiye'nin savunma devlerinden birisi olan ASELSAN, 470 milyon dolarlık dev br anlaşmaya imza attı. Anlaşma detayları amuyu Aydınlatma Platformuna bildirildi.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı yaklaşık 470 milyon dolar tutarında satış sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır.

Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

