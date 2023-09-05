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Sağlık
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Resmen her kaşığından zehir fışkırıyor! Ayıla bayıla yediğimiz o yiyecek meğer ölüme sürüklüyormuş… Yolun sonu kanser

2023-09-05 10:38:28
Resmen her kaşığından zehir fışkırıyor! Ayıla bayıla yediğimiz o yiyecek meğer ölüme sürüklüyormuş… Yolun sonu kanser

Yediğimiz yiyeceklerin faydası olduğu kadar zararı olanları da var. Bu yiyeceğin ise resmen her kaşığından zehir fışkırıyor! Sofraların vazgeçilmezi olan, ayıla bayıla yediğimiz o yiyecek meğer ölüme sürüklüyormuş… Yolun sonunda kanser bile yapıyor. İnsan sağlığı için en önemli faktör beslenme şeklidir. Doğru beslenmeye dikkat etmeyen kişiler çok daha çabuk hasta olur ve sağlıksız bir yaşam sürmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla tükettiğimiz her besine oldukça dikkat etmeliyiz. Bu kapsam sofralarımızdan eksik etmediğimiz, tadına bayıldığımız o yiyeceğin altındaki tehlike ortaya çıktı. Meğer insan sağlığı için çok zararlıymış…

#1
Foto - Resmen her kaşığından zehir fışkırıyor! Ayıla bayıla yediğimiz o yiyecek meğer ölüme sürüklüyormuş… Yolun sonu kanser

İnsanlık için en büyük tehlikelerden biri olan ve son zamanların en sinsi hastalığı olarak bilinen kanser, ne yazık ki tükettiğimiz besinlerden de oluşabiliyor. Kanser türleri arasında yer alan mide kanseri ise doğrudan yediğimiz besinler nedeni ile ortaya çıkabiliyor. Mide kanserine yol açan en tehlikeli besin ise ayıla bayıla yediğimiz ton balığı oldu. Evde balık pişirmekten hoşlanmayanlar, balığın temizlemesi ile uğraşmak istemeyenler ya da kokusundan rahatsız olanlar çareyi ton balıklarında buluyor. Özellikle de spor ve diyet yapan kişiler oldukça sık ton balığı tüketiyor. Sık sık konserve ton balığı tüketmek ise vücuda ciddi zararlar veriyor.

#2
Foto - Resmen her kaşığından zehir fışkırıyor! Ayıla bayıla yediğimiz o yiyecek meğer ölüme sürüklüyormuş… Yolun sonu kanser

Balık, aslında insan vücudunun en çok ihtiyacı olduğu ve Omega-3 yağı bakımından zengin olmasından dolayı oldukça faydalı bir besindir. Lakin işin içine konserve girdiği takdirde balığın içindeki vitaminler anlamını yitiriyor. Konservelerin içinde bulunan cıva, insanları yavaş yavaş zehirleyebiliyor. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Konserve gıdalarda bulunan toksik maddeler zaman geçtikçe vücutta kanser hastalığına yol açabiliyor. Bu da zaten çok büyük bir tehlike anlamına geliyor. Dolayısıyla konserve gıdalarının tüketimine çok dikkat edilmesi gerekiyor.

#3
Foto - Resmen her kaşığından zehir fışkırıyor! Ayıla bayıla yediğimiz o yiyecek meğer ölüme sürüklüyormuş… Yolun sonu kanser

Neredeyse tüm alüminyum kutularda bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplaması bulunuyor. Bu yüzden de domates gibi asit oranı yüksek yiyeceklerin konserve halinde tüketilmesi çok daha tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Uzmanlara göre, konserve tüketen toplumlarda mide kanseri daha sık görülmektedir. Bu duruma en uygun örnek ise Japonya olarak karşımıza çıkmaktadır. Japonya’da mide kanseri çok sık görülmektedir. Öte yandan Japonya’dan başka ülkelere giden göçmenlerde yıllar içinde mide kanseri sıklığı azalır ve gittikleri ülkede de mide kanseri sıklığına geriler. Bu durum ise diyet yapmanın mide kanserine karşı nasıl etki ettiğini göstermektedir.

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