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Resmen dondular! Çeşmeyi çıra ile...

2021-02-18 17:40:35
Resmen dondular! Çeşmeyi çıra ile...

Soğuk hava ve kar yağışı tüm ülkede etkili olurken bir ilimizde ortaya çıkan görüntüler gündeme oturdu.

#1
Foto - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu.

#2
Foto - İlçede 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

#3
Foto - Kar kalınlığının yer yer 40 santimetrenin üzerine çıktığı ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ev ve sokaklarda bulunan çeşmeler dondu.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetrenin üzerine çıktığı ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ev ve sokaklarda bulunan çeşmeler dondu.

#4
Foto - İlçeye bağlı Fındıcak köyünde bulunan bir çiftliğin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi buldu.

İlçeye bağlı Fındıcak köyünde bulunan bir çiftliğin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi buldu.

#5
Foto - Çatı ve toprağı adeta birleştiren buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede bulunan çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise donan çeşmeyi çırayla ısıtarak açmaya çalıştı.

Çatı ve toprağı adeta birleştiren buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede bulunan çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise donan çeşmeyi çırayla ısıtarak açmaya çalıştı.

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