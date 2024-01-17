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Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

2024-01-17 16:42:20
Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK ile işbirliğine giren Süleymaniye merkezli KYB yönetimini sert bir dille uyardı. Son gelişmeler sonrası Ankara'yı rahatsız eden konulara gazeteci Dicle Canova ulaştı. Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası Türkiye terörle mücadelede dosta düşmana kararlılık mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes ya yanımızda yer alır ya karşımızda" diyerek terörle mücadelede tüm ülkelere mesaj verdi.

#1
Foto - Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün TBMM'de yaptığı konuşmasında "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse, daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" sözleri gündemde. Peki Irak'ın Kuzeyinde yaşanan ve Türkiye'yi rahatsız eden başlıklar neler? CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği kulis bilgilerini açıkladı. Canova, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

#2
Foto - Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

"Bu mesajı vermesine gerek duyduğu bir süreç var. Konuştuğum kaynaklar KYB'ye dönük hep uyarılarda bulunduk, ve bunun sonuçları olacağının mesajını hep verdik diyor. Ankara'yı rahatsız eden başlıkların bir kısmını Dışişleri Hakan Fidan da gündeme getirmişti. O başlıklar ise şunlar... -DEAŞ'ın bölgeden çekilmesi sonrası orada oluşan boşluk ve dönemin Kerkük valisinin PKK'yı davet edip PKK'nın Sincar'a yerleşmesi

#3
Foto - Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

-Celal Talabani'nin 2017'deki ölümü sonrası KYB içinde yaşanan liderlik bunalımı. Vahil ve Kubat talabani arasındaki mücadele ve kendilerini güçlendirmek adına kurduğu bağlantılar sıkıntılı. -Kürdistan Demokrat Partisi ile, yani Erbil yönetimi ile KYB arasında arasındaki gerginlik. -KYB'nin PKK'yı esas partner olarak görmeye başladığının tespit edilmesi. Bunlar, Ankara için KYB konusunda daha keskin ve daha net bir bakış açısına sahip olmasını gerektirdi."

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