2024-01-17 16:42:20 Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK ile işbirliğine giren Süleymaniye merkezli KYB yönetimini sert bir dille uyardı. Son gelişmeler sonrası Ankara'yı rahatsız eden konulara gazeteci Dicle Canova ulaştı. Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası Türkiye terörle mücadelede dosta düşmana kararlılık mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes ya yanımızda yer alır ya karşımızda" diyerek terörle mücadelede tüm ülkelere mesaj verdi.