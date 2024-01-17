Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

"Bu mesajı vermesine gerek duyduğu bir süreç var. Konuştuğum kaynaklar KYB'ye dönük hep uyarılarda bulunduk, ve bunun sonuçları olacağının mesajını hep verdik diyor. Ankara'yı rahatsız eden başlıkların bir kısmını Dışişleri Hakan Fidan da gündeme getirmişti. O başlıklar ise şunlar... -DEAŞ'ın bölgeden çekilmesi sonrası orada oluşan boşluk ve dönemin Kerkük valisinin PKK'yı davet edip PKK'nın Sincar'a yerleşmesi