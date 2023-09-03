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Spor
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Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi

2023-09-03 12:56:22
Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, uzun yıllar unutulmayacak bir transfer bombasını patlattı. Aslan, 47 milyon euroluk süper yıldızı kadrosuna kattı. Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 0-3 ile geçen Galatasaray, bombayı patlattı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım 47 miyon euroluk süper yıldızı kadrosuna kattı. Aslan, süper yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacak.

#1
Foto - Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yi 0-3 mağlup ederek puanın 7'ye yükseltti.

#2
Foto - Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi

Transfer sezonunda kadrosunu Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha, Icardi, Kerem Demirbay, Tete ve Hakim Ziyech transferleri ile güçlendiren Galatasaray, 47 milyon euroluk süper yıldızı kadrosuna kattı.

#3
Foto - Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi

Bu sezon üç kulvarda başarılı sonuçlara imza atmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım stoper takviyesinde mutlu sona ulaştı. Sergio Ramos'tan vazgeçen sarı-kırmızılı ekip, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Aslan, 47 milyon euroluk savunma oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.

#4
Foto - Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham formasını terleten Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez transferi için oyuncu şartlarında anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz ekibi ile sürdürdüğü pazarlıklarda önemli mesafe aldığı kaydedildi. Aslan'ın, İngiliz ekibini kısa süre içerisinde ikna ederek tecrübeli savunma oyuncusunu UEFA'ya bildirilecek listeye eklemesi bekleniyor.

#5
Foto - Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi

Geçen sezon Tottenham forması altında 24 maçta görev alan 27 yaşındaki savunma oyuncusu takımına gol ya da asist katkısı yapamazken bir sarı kart gördü. Tecrübeli savunma oyuncusu 2017 yılında Hollanda ekibi Ajax'tan 42 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Tecrübeli savunma oyuncusu için bugüne dek toplam 47 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Başarılı stoper Kolombiya formasını 54 maçta terletirken 1 gol kaydetti.

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