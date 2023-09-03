2023-09-03 12:56:22 Resmen bitti bu iş! Aslan büyük bombayı patlattı! Açıklama an meselesi
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, uzun yıllar unutulmayacak bir transfer bombasını patlattı. Aslan, 47 milyon euroluk süper yıldızı kadrosuna kattı. Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 0-3 ile geçen Galatasaray, bombayı patlattı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım 47 miyon euroluk süper yıldızı kadrosuna kattı. Aslan, süper yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacak.