Resmen açıldı! Türkiye’de eğitimde bir ilk daha

“Bu anlamda yüksek düzeyde performans gösteren öğrencilerin oranını artırmaya yönelik dizayn edilen bu projenin genel amacı, öğrenme ve öğretme sürecinde değişen stilleri destekleyecek yenilikçi bir öğrenme laboratuvarının oluşturulmasını sağlamaktır. Geleceğin sınıfları Future Classroom-FCL olarak adlandırılan bu öğrenme laboratuvarlarında farklı öğrenme alanları desteklenecek ve sürece dahil olacak öğrenci ve öğretmenlerin kilit becerileri geliştirilecektir.” Geleceğin yenilikçi uygulamalarını merak eden ve okullarında geleceğin sınıflarını oluşturmak isteyen öğretmenlerin farkındalıklarının arttırılmasının önemli olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, “Küçükçekmece ve Üsküdar ilçelerinde eğitim gören 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf 500 ilkokul öğrencisi, Beşiktaş ilçesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmen eğitimi programı kapsamında proje faydalanıcısı 50 öğretmen faydalanacaktır” dedi. Projede görev alacak öğretmenlerin proje öncesinde günde sekizer saatten 5, cumartesi günü boyunca toplam 40 saat eğitim alacağını söyleyen Avcı, “40 saatlik öğretmen eğitimleri sonrasında eğitim alan 50 öğretmen tarafından geliştirilen tüm senaryolar, üniversite bünyesinde yer alan alanında uzman akademisyenler tarafından geliştirilen senaryolar ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ekibi tarafından verilen senaryo örneklerinden oluşan bir adet ilkokul öğrenme senaryoları kitapçığı oluşturulacaktır. Öğretmenler tarafından belirlenmiş öğrenci grupları ile 10 haftada toplam 20 saat ders yapılacak ve öğrencilerle birlikte üç farklı disiplinde 5 farklı öğrenme senaryosu işlenecektir. Projeye kabul edilen öğrencilerin ailelerine yönelik eğitimler yüz yüze oturumlar şeklinde yürütülecektir. Öğretim programı 6 hafta ve her hafta 4 saat olacak şekilde toplam 24 saatten oluşmaktadır. Bu program üç farklı ilçede ayrı ayrı verilecektir” dedi. Açılışın ardından İAÜ öğretim üyeleri ve Milli Eğitim yetkilileri, üniversite tarafından oluşturulan öğrenme laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Öğrenme laboratuvarı hakkında görevlilerden bilgi alan yetkililer, burada yer alan alet ve ekipmanları inceledi.