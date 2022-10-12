Resmen açıldı! Türkiye’de eğitimde bir ilk daha

“Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri Projesi" dahilinde yapılan öğrenme laboratuvarının açılışına üniversitenin yetkililerinin yanı sıra Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Sümeyye Hatice Eral, FCL Türkiye Ekibi Proje Personeli/Eğitmen Büşra Söylemez, FCL Türkiye Ekibi Proje Personeli /Eğitmen Şükran Koç ve okul müdürleri katıldı. Açılışta İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. İAÜ Eğitim Fakültesinin ülkede ilk defa üniversite düzeyinde FCL modelinde bir öğrenme laboratuvarı kurulumu gerçekleştirdiğini ifade eden Dr. Topalsan, “Üniversite bünyesinde kurulan öğrenme laboratuvarında geleceğin öğretmenlerinin yetişmesi için 14 haftalık bir üniversite ders içeriği geliştirildi. YÖK genelinde uygulanması için gerekli otoritelere sunulacak” dedi. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük de, “Proje 2021 yılında Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan tarafından yazılmış olup, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Proje ile Küçükçekmece ve Üsküdar ilçelerinde yer alan ilkokullarda iki adet, Beşiktaş ilçesinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezinde bir adet ve İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bir adet, toplam 4 adet Geleceğin Sınıfının FCL açılması, donatılması, öğretmen ve aile eğitimlerinin verilmesi amaçlanmaktadır” diyerek şunları söyledi: