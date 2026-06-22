Bulutların üstünde yürüdüler! İsviçre değil Türkiye

Sporcularla birlikte yürüyüş parkurunda yer alan Gümüşhane Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç da kent sakinlerini bu doğayı keşfetmeye çağırarak, "Doğa harikaydı. Yemyeşil bir atmosfer. Şırıl şırıl derelerden geçtik. Adeta gökyüzünün üstünde, bulutların üstünde yürüyor gibi hissettik. Gerçekten müthiş bir atmosferdi. Sağlıklı kalmak için dijital medyadan, sosyal medyadan uzak durup böyle buralarda gezinmek insana ruhen rahatlatıyor ve bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz. Dünyada cennetten bir köşe burası, İsveç ve Balkanlar gibi. Aslında Balkanlar'a gideceğinize gelin Gümüşhane'de Gümüşhane'yi görün. Gümüşhane küçük bir İsviçre belki büyük bir İsveç diyebiliriz. Gümüşhane'de yaşayıp da sadece iki dağın arasında kalıp da buradaki doğayı görmemek bence büyük bir kayıp. Tomara Şelalesi olsun, Karaca Mağarası olsun, yani Gümüşhane aslında devasa bir kültür turizm şehri" değerlendirmesinde bulundu.