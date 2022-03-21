2022-03-21 14:02:32 Rekor tazeledi! İşte dünyanın en uzun aracı
1986 yılında 18,28 metrelik boyutuyla dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren 'Amerikan Rüyası' adlı limuzin, makyajlanarak daha da uzatıldı. 30,54 metrelik yeni boyutuyla Guinness Rekorları'nı yeniden kıran araçtaki özellikler ise dikkat çekti. 75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunurken, içerisinde jakuzi, helikopter pisti, mini golf sahası ve yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzin, iki tarafından da sürülebiliyor.