Rekor tazeledi… Gram altın 3 bine koşuyor!

Bu hafta altın fiyatları, Fed’in önümüzdeki çarşamba günü alacağı faiz kararı öncesi rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz çarşamba 2 bin 535 dolara yükselen ons altın, önceki gün de 2 bin 565 dolara çıkarak rekor tazeledi. Yurtiçinde fiyatı ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise bu hafta önce 2 bin 764 TL’ye, sonra 2 bin 804 TL’ye ulaşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Bunda, ABD’den gelen ÜFE ve TÜFE verileri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı da etkili oldu.