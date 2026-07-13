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Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

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Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

Deprem bağışlarını asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına aktararak 990 milyon liralık yasal bahis oynadığı iddia edilen Haluk Levent'in, 2018'deki uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden acılı baba Hüseyin Başaran’ı da ‘kimsesiz kız çocuklarına yurt’ bahanesiyle 60 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen kaçış hazırlığı yaparken Bursa'da kıskıvrak yakalanan Haluk Levent hakkında, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayetiyle başlayan soruşturmada; ‘kara para aklama’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamalarıyla soruşturma derinleştirildi.

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Foto - Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

Deprem döneminde AHBAP Derneği adına yardım kampanyaları yürüten Haluk Levent hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Levent'in, toplanan bağışları kişisel çıkarları doğrultusunda kullandığı öne sürülürken, süreci başlatan şikâyetin iş insanı Hüseyin Başaran tarafından yapıldığı iddia edildi. İddialara göre Levent'in, 2018 yılında yaşanan uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'ın yaşadığı acıyı istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

#2
Foto - Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, ‘Dernekler Kanunu'na muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

#3
Foto - Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

Bu kapsamda Levent, dün Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın, ‘deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı’ iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

YURT DIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

#5
Foto - Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

Haluk Levent'in Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ı da "kimsesiz kız çocuklarına yurt" yalanıyla dolandırdığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının, 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz alıp ücretini ödemediği, gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının tespit edilmesi üzerine Hüseyin Başaran'ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ardından Ahbap'a yönelik soruşturmanın başladığı belirtildi.

#6
Foto - Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

#7
Foto - Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler

2018'de İran'da düşen Türk jetinde arkadaşları ve uçak mürettebatı ile birlikte hayatını kaybeden Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran.

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