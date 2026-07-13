Ahbap’ta acılı babaya rezil tuzak: Uçak kazasında ölen kızının acısını istismar ettiler
Deprem bağışlarını asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına aktararak 990 milyon liralık yasal bahis oynadığı iddia edilen Haluk Levent'in, 2018'deki uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden acılı baba Hüseyin Başaran’ı da ‘kimsesiz kız çocuklarına yurt’ bahanesiyle 60 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen kaçış hazırlığı yaparken Bursa'da kıskıvrak yakalanan Haluk Levent hakkında, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayetiyle başlayan soruşturmada; ‘kara para aklama’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamalarıyla soruşturma derinleştirildi.