Rekor satış geldi! Diyarbakır işte bununla güzel

Diyarbakır, 2022 yılında festivallerin ve gezi turlarının yoğunluğuyla yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Kentin 1900’lü yıllarına dayanan tatlıcıları, geçen sene 2 bin 500 ton tatlı satışı yaptı. Diyarbakır halkının yemeklerden sonra vazgeçilmez lezzetlerinden biri de tatlı. Şehirde günde ortalama 7 ton satışı yapılan tatlı, yerli ve yabancı turistlerin damak tadına hitap ediyor.