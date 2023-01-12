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Yaşam
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Rekor satış geldi! Diyarbakır işte bununla güzel

2023-01-12 11:45:16
Rekor satış geldi! Diyarbakır işte bununla güzel

Diyarbakır'da tatlı satışı rekoru kırıldı. 2022 yılında Diyarbakır'da 2 bin 500 ton tatlı satıldı.

#1
Foto - Rekor satış geldi! Diyarbakır işte bununla güzel

Diyarbakır, 2022 yılında festivallerin ve gezi turlarının yoğunluğuyla yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Kentin 1900’lü yıllarına dayanan tatlıcıları, geçen sene 2 bin 500 ton tatlı satışı yaptı. Diyarbakır halkının yemeklerden sonra vazgeçilmez lezzetlerinden biri de tatlı. Şehirde günde ortalama 7 ton satışı yapılan tatlı, yerli ve yabancı turistlerin damak tadına hitap ediyor.

#2
Foto - Rekor satış geldi! Diyarbakır işte bununla güzel

2020-2021 yıllarında dünyayı etkisi altına alan pandemi, tatlı sektörünü de olumsuz etkilemişti. Bundan kaynaklı Diyarbakır’da tatlıcılardaki durgunluk, 2022 yılında rekor satışın yapılmasıyla pik yaptı. Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, 2022 yılında üretilen tatlı seviyesinin geçmiş yıllara oranla daha yüksek olduğunu belirtti.

#3
Foto - Rekor satış geldi! Diyarbakır işte bununla güzel

2022 yılında günlük 7 ton tatlı üretiminin olduğunu ifade eden Elkaan, “Bu rakamı yıla vurduğumuz zaman 2 bin 500 ton tatlı üretimi Diyarbakır’da gerçekleşti. Sadece tatlı üretimi demekle yetinmiyoruz. İstihdam anlamında da sevindirici tarafımız var. 5 bine yakın insanımız Diyarbakır’da tatlı sektöründe çalışıyor” dedi.

#4
Foto - Rekor satış geldi! Diyarbakır işte bununla güzel

Elde edilen istatistiklerin esnafın yüzünü güldürdüğünü belirten Elkaan, “2 bin 500 ton tatlıyı sadece Diyarbakırlılar tüketmiyor. Aynı zamanda şehirlerarası ve uluslararası kargo gönderimimiz de oluyor. Ülkemizde hemen hemen 81 vilayetimize tatlı siparişimiz oluyor. Bizi sevindiren taraf, 1900’lü yıllardan bu yana tatlı üretimi yapan esnafımızın satış istatistiklerini bu seviye getirmesi oldu” ifadelerine yer verdi.

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