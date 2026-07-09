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Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

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Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

Türkiye'nin 88 yıllık gıda devinin satışı resmileşti. Seğmen Gıda sektördeki önemli bir rakibi tarafından satın alındı. İşte detaylar...

#1
Foto - Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

Altun Gıda'nın GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş ile birlikte gerçekleştirdiği Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. yatırımının birinci aşaması Rekabet Kurumu onayıyla tamamlandı.

#2
Foto - Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

Kuruluşu 1938 yılına kadar uzanan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin yüzde 74,85 oranındaki paylarının Altun Gıda, GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş’e devrine yönelik sürecin Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayın alınmasının ardından iki aşamalı sonuçlandırılması kararı verildi.

#3
Foto - Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

Yatırımın 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.aşamasında Altun Gıda A.Ş.’ye 30.000.000 TL nominal A grubu ve 14.750.000 TL nominal B grubu; GMS Yatırım Holding A.Ş.’ye ise 5.000.000 TL nominal A grubu ve 39.750.000 TL nominal B grubu payları iktisap etti.

#4
Foto - Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

İşlem kapsamında Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding yüzde 71,056 oy hakkına ulaşarak Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş ‘nin yönetim kontrolünü elde etti.

#5
Foto - Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

2. aşamada ise GMS Yatırım Holding A.Ş. 1.000.000 TL nominal A grubu ve 16.632.610 TL nominal B grubu, Ümit Gümüş ise 26.850.000 TL nominal B grubu payları iktisap edecek.

#6
Foto - Rekabet onay verdi: 1938'den bu yana piyasada olan Türkiye'nin ünlü gıda devi satıldı

Pay devrinin birinci aşamasına verilen onayın ardından Seğmen Kardeşler Gıda’nın yönetiminde belirleyici rol üstlenen Altun Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun “Atılan adım küresel ölçekte entegre bir gıda şirketi olma vizyonumuzu daha da ileri taşıyacak” dedi.

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