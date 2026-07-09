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Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

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Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Irak topraklarında yuvalanan Şii grupların Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerine ABD üsleri nedeniyle saldırı düzenleyecekleri yönündeki iddialara ilişkin Irak Başbakanı Ali Zeydi açıklama yaptı.

#1
Foto - Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Irak Başbakanı Ali Zeydi, başta Suriye ile ilişkiler olmak üzere bölge gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Zeydi Şam ile ekonomik iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek yakın zamanda Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

#2
Foto - Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

El Arabiya ve El Hadath televizyonlarına konuşan Zeydi, Suriye'nin Irak için önemli bir komşu ülke olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Zeydi, Suriye'yi ziyaret etmeyi planladığını söylediği açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini kaydetti.

#4
Foto - Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Zeydi ayrıca Irak'tan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırı hazırlığına ilişkin herhangi bir gösterge bulunmadığını söyledi.

#5
Foto - Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Bölgede son dönemde artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Başbakanı, komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı girişiminin engelleneceğini vurguladı.

#6
Foto - Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Zeydi, Irak topraklarından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alacak saldırılara dair herhangi bir emare bulunmadığını belirterek, son dönemde Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

#7
Foto - Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Petrol politikalarına da değinen Zeydi, Irak'ın OPEC'ten ayrılmasının söz konusu olmadığını, ancak ülkesinin örgüt içerisinde adil bir üretim kotası talep ettiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasında devam eden sorunlara ilişkin ise hükümetinin çözüm sağlayacağına inandığını ifade eden Zeydi, taraflar arasındaki ihtilaflı dosyaların sonuçlandırılacağını dile getirdi. Zeydi'nin açıklamaları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan askeri gerilimin ardından geldi. ABD, son günlerde İran'da çok sayıda hedefe saldırılar düzenlerken, Tahran da buna karşılık olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldığını açıklamıştı. Taraflar, 17 Haziran'da imzalanan ateşkes mutabakatını ihlal etmekle birbirlerini suçlamayı sürdürüyor. (Kaynak: Mepa News)

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