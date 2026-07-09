Suudi Arabistan ve BAE'ye saldırı hazırlığı mı var? Irak son noktayı koydu!

Petrol politikalarına da değinen Zeydi, Irak'ın OPEC'ten ayrılmasının söz konusu olmadığını, ancak ülkesinin örgüt içerisinde adil bir üretim kotası talep ettiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasında devam eden sorunlara ilişkin ise hükümetinin çözüm sağlayacağına inandığını ifade eden Zeydi, taraflar arasındaki ihtilaflı dosyaların sonuçlandırılacağını dile getirdi. Zeydi'nin açıklamaları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan askeri gerilimin ardından geldi. ABD, son günlerde İran'da çok sayıda hedefe saldırılar düzenlerken, Tahran da buna karşılık olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldığını açıklamıştı. Taraflar, 17 Haziran'da imzalanan ateşkes mutabakatını ihlal etmekle birbirlerini suçlamayı sürdürüyor. (Kaynak: Mepa News)