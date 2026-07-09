Yusuf Kaplan 'yazıklar olsun' diyerek çılgına döndü: Türkiye işgal edildi de haberimiz mi yok
Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Yeditepe Üniversitesi'nde yaşanan skandal olaya sert çıkarak, "Türkiye işgal edildi de haberimiz mi yok?" sorusunu sordu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Yeditepe Üniversitesi'nde yaşanan skandal olaya sert çıkarak, "Türkiye işgal edildi de haberimiz mi yok?" sorusunu sordu.
İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından engellenmeye çalışılması büyük tepki topladı.
Konuyla ilgili konuşan yazar Yusuf Kaplan, "Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde ülke tarihinin en büyük hırsızlık / yolsuzluk davasından yargılanan Ekrem İmamoğlu’na destek pankartları açılıyor ve alkışlarla karşılanıyor.
Ama öte yandan daha ürpertici bir hadise yaşanıyor. Aslında Hukuk Fakültesi’ndeki herkes tarafından rehber edinilmesi gereken “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” âyeti rektörlük ve Yeditepe Üniversite yönetimi, hocaları ve öğrencileri tarafından türlü tuhaf yöntemlerle engellenmeye çalışılıyor! Sonra da “işte yeditepe ruhu bu!” diye bağırılıyor!
Ama öte yandan daha ürpertici bir hadise yaşanıyor. Siz kimin çocuklarısınız? Bu üniversite neye ve kime hizmet ediyor? İslâm’ın bin yıl bayraktarlığını yapmış Müslüman bir ülkenin üniversitesi Kur’ân ayetinden rahatsız oluyorsa, o ülke zihnen işgal edilmiş demektir. Müslüman bir ülkede Kur’an âyetini engellemeye, yuhalatmaya kalkışan bir üniversite ruhsuzdur. Bu ülkenin üniversitesi değildir. Epistemik köleye dönüşmüştür.
Her zaman söylediğim gibi: Bu ülke fiilen işgal edilmedi, zihnen işgal altında! Burası Müslüman bir ülke! Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nde herkes Kur’ân okuyan öğrencileri saygıyla dinlerken, ayakta alkışlarken, bizim metamorfoz yemiş, celladına aşık tasmalı çekirgelere dönüşmüş emperyalizmin uşaklığını yapan bazı tiplerimiz ve üniversitelerimiz âyet mealini pankart olarak taşımayı bile yasaklamaya, engellemeye ve yuhalamaya kalkışıyor! Yazıklar olsun! Rezalet bu!
Yeditepe Üniversite yönetimi çıkıp özür dilemeli. YÖK sen ne işe yararsın? Kur’ân ayetini yuhalatan üniversitelere sessiz kalacak mısın? Burası işgal edildi de haberimiz mi yok?" dedi.
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