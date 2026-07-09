Yusuf Kaplan 'yazıklar olsun' diyerek çılgına döndü: Türkiye işgal edildi de haberimiz mi yok

Ama öte yandan daha ürpertici bir hadise yaşanıyor. Siz kimin çocuklarısınız? Bu üniversite neye ve kime hizmet ediyor? İslâm’ın bin yıl bayraktarlığını yapmış Müslüman bir ülkenin üniversitesi Kur’ân ayetinden rahatsız oluyorsa, o ülke zihnen işgal edilmiş demektir. Müslüman bir ülkede Kur’an âyetini engellemeye, yuhalatmaya kalkışan bir üniversite ruhsuzdur. Bu ülkenin üniversitesi değildir. Epistemik köleye dönüşmüştür.