İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü enkazı bulan Akıncı İHA'nın müthiş özellikleri...

Akıncı İHA'lar Neden Bu Kadar Önemli? - Akıncı İHA, Türkiye'nin savunma teknolojisindeki ileri adımlarından biri olarak gösteriliyor. Baykar Savunma tarafından üretilen bu insansız hava araçları, yüksek irtifa ve uzun dayanıklılık özellikleri ile dikkat çekiyor. İHA'lar, sadece keşif ve gözetleme görevlerinde değil, aynı zamanda aktif çatışma alanlarında da etkili bir şekilde kullanılabiliyor.