2024-05-20 12:58:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü enkazı bulan Akıncı İHA'nın müthiş özellikleri...
Ülkeler arasındaki askeri ve stratejik güç dengeleri sıklıkla gündemde yer alırken, son zamanlarda Türkiye'nin geliştirdiği Akıncı İHA'larının yetenekleri ve özellikleri merak konusu haline geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin yerini tespit eden Akıncı İHA'lar, hem teknolojik yetenekleriyle hem de etkinlikleriyle dikkat çekiyor. İşte Akıncı İHA'ların öne çıkan özellikleri...