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Yaşam
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Refüjde korkunç manzara! Ceset bulundu

2023-12-04 22:49:11
Refüjde korkunç manzara! Ceset bulundu

Olay, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Onbaşı Kavşağı'nda meydana geldi.

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Foto - Refüjde korkunç manzara! Ceset bulundu

Refüjde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#2
Foto - Refüjde korkunç manzara! Ceset bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

#3
Foto - Refüjde korkunç manzara! Ceset bulundu

Yapılan incelemede cesedin 48 yaşındaki Ercan Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

#4
Foto - Refüjde korkunç manzara! Ceset bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya’nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaya'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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