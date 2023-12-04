2023-12-04 22:49:11 Refüjde korkunç manzara! Ceset bulundu
Olay, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Onbaşı Kavşağı'nda meydana geldi.
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Olay, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Onbaşı Kavşağı'nda meydana geldi.
Refüjde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemede cesedin 48 yaşındaki Ercan Kaya'ya ait olduğu belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya’nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaya'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
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