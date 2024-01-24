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Spor
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Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

2024-01-24 12:13:12
Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Real Madrid’de istediği süreleri alamayan milli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uzun süren sakatlığının ardından oynamak için can atsa da Ancelotti, Arda Güler’e beklediği şansları bir türlü vermedi. Hatta Ancelotti, “Almeria maçında oynatacağım” demesine rağmen oynatmadı, Arda da ısınma yeleğini yere atarak tepki gösterdi. İspanyol Sport Gazetesi, Real Madrid’in oynayarak gelişimini sürdürmesi için milli futbolcuyu başka bir takıma kiralayacağını yazdı.

#1
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Fenerbahçe’den 20+10 milyon Euro bonservisle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler uzun süren sakatlığının ardından takıma dönse de şimdilerde süre alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

#2
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Öyle ki 6 ay sonra ilk resmi maçına İspanya Kral Kupası’ndaki Arandina karşısında çıkan Arda ilk 11 başladığı maçta 59 dakika süre alırken İspanya Süper Kupa yarı finalinde de Atletico Madrid’e karşı 8 dakika şans buldu.

#3
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Rayo Vallecano, Mallorca ve Almeria maçlarında kadroda bulunmasına rağmen henüz bir La Liga karşılaşmasında sahneye çıkamadı.

#4
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ‘Oynatacağım’ demesine rağmen 2-0 geri düşüp 90+9’da 3-2 kazanılan Almeria önünde milli futbolcuyu sahaya sürmedi.

#5
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Almeria önünde ısınırken Ancelotti’nin son değişiklik hakkını Eduardo Camavinga’dan yana kullanmasının ardından oynama şansı kalmayan Arda tepkisini kulübeye doğru gelirken ısınma yeleğini çıkarıp yere fırlatarak göstermişti. İtalyan teknik adam da mücadele sonrası maçın Arda için elverişli şartlara sahip olmadığını söyledi.

#6
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Oynayamadığı için oldukça rahatsız olan ve şu ana kadar Real Madrid’de 2 maçta 67 dakika süre alabilen Arda Güler ile ilgili İspanyol medyası çarpıcı bir iddiada bulundu.

#7
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Sport’ta yer alan habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar daha fazla oynayabileceği bir takıma kiralamayı planlıyor.

#8
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Ancelotti’nin Arda Güler’den çok hamle oyuncusu olarak Brahim Diaz ve Joselu’yu kullanması nedeniyle İspanyol devinin böyle bir plan hazırlığı içinde olduğu durduğu ve Arda’nın oynayarak gelişmesini amaçladığı vurgulandı.

#9
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Real Madrid’in Arda Güler’i yarım sezon kiralayıp tecrübe kazanmasını istediği şeklinde İspanyol basınında çıkan haberler akıllara Fenerbahçe’ye kiralanabileceği fikrini getirse de bu 2 nedenle mümkün gözükmüyor.

#10
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

1- Arda’nın 1 yıl daha takımda kalması yönünde kendisine sunulan öneriyi reddetmesi. Başkan Ali Koç bu duruma tepkisini canlı yayında “Arda, Fenerbahçe de kalmak istemiyor” sözleriyle dile getirmişti.

#11
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

2- Fenerbahçe’nin güçlü ve derin orta sahasında Arda Güler’e garanti forma bulunmaması.

#12
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Arda'nın kiralık olarak gönderileceği haberlerinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulübe yakınlığı ile bilinen Realmadridexclusivo'da yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu haberi, Arda'yı çok yakından takip eden Defensacentral de sosyal medya hesabından paylaştı.

#13
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Genç yıldızın başkan Perez ile yaptığı görüşmenin ardından Arda Güler'in Real Madrid'de kalmasına karar verildiği bildirildi. Öte yandan bu toplantının, dün ortaya atılan 'Arda kiralanacak' haberlerini durdurmak için yapıldığı kaydedildi.

#14
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

ANCELOTTİ'NİN GÜVENİ TAM

#15
Foto - Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Haberin devamında ise Real Madrid'in, Arda'ya güvendiği bildirildi. Carlo Ancelotti'nin de yıldız oyuncuya sezonun geri kalan bölümünde şanslar vereceği gelen bilgiler arasında.

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