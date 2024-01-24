Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş kararı aldılar! Fenerbahçe bombası mı?

Real Madrid’de istediği süreleri alamayan milli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uzun süren sakatlığının ardından oynamak için can atsa da Ancelotti, Arda Güler’e beklediği şansları bir türlü vermedi. Hatta Ancelotti, “Almeria maçında oynatacağım” demesine rağmen oynatmadı, Arda da ısınma yeleğini yere atarak tepki gösterdi. İspanyol Sport Gazetesi, Real Madrid’in oynayarak gelişimini sürdürmesi için milli futbolcuyu başka bir takıma kiralayacağını yazdı.