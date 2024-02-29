2024-02-29 11:58:03 Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...
İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığını atlatan ancak istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sevilla karşılaşmasında oyuna girmeye hazırlanırken golün gelmesinin ardından yedek kulübesine geri gönderilen Arda Güler'in, bu olay nedeniyle sinirlendiği kaydedilirken kiralanabileceği öne sürüldü. Öte yandan Katalan basını, Arda Güler'in Real Madrid seçimi nedeniyle olay bir yorumda bulundu.