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Spor
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Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

2024-02-29 11:58:03
Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığını atlatan ancak istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sevilla karşılaşmasında oyuna girmeye hazırlanırken golün gelmesinin ardından yedek kulübesine geri gönderilen Arda Güler'in, bu olay nedeniyle sinirlendiği kaydedilirken kiralanabileceği öne sürüldü. Öte yandan Katalan basını, Arda Güler'in Real Madrid seçimi nedeniyle olay bir yorumda bulundu.

#1
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Sezon başında büyük sükse yaparak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, hem yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hem de Carlo Ancelotti'nin kendisine süre vermemesi nedeniyle Real Madrid'de henüz umduğunu bulamadı.

#2
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelen golle birlikte Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.

#3
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Arda Güler'in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara da kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtildi.

#4
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Öte yandan İspanyol basını, Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma olasılığının arttığını ifade ederken Real Madrid'in takımda yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü dile getirildi.

#5
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Bu doğrultuda orta sahada eksiklik yaşayan La Liga ekibi Sevilla'nın, milli yıldız Arda Güler'i gündemine aldığı belirtildi.

#6
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in Xavi'nin çalıştırıcılığını yaptığı Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu ileri sürdü.

#7
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

El Nacional'de yer alan haberde, Arda Güler'in halen istediği forma şanslarını bulamadığına değinilerek oyuncunun kararından dolayı pişman olduğu iddia edildi.

#8
Foto - Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Hürriyet'e göre; Haberde ayrıca paranın mutluluğu satın alamadığı ve yaşın bir öneminin olmadığı vurgulanarak Arda Güler'in, gençlere şans veren Barcelona yerine, Real Madrid'i seçmenin bedelini ödediği de vurgulandı.

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