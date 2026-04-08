Real Madrid yenildi ama Arda Güler parladı! ‘Olağanüstüye yakın'

MARCA: "ARDA GÜLER KARAKTERİNİ VE SINIFINI GÖSTERDİ" "Real Madrid'in en iyi oyuncusu. Oyunu en iyi anlayan ve sahada olduğu süre boyunca yenilgiye en çok direnen oyuncu. Arda Güler, olağanüstüye yakın, dikkat çekici bir ilk yarı geçirdi ve ikinci yarıda da harika performansını sürdürdü. Topla mükemmel bir performans sergileyen Güler, yaptığı her şeyde başarılı oldu. Real Madrid'in ataklarını en iyi başlatan ve Mbappe'yi Neuer karşısında gol pozisyonuna sokan ilk oyuncuydu."