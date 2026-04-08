Real Madrid yenildi ama Arda Güler parladı! ‘Olağanüstüye yakın'
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 2-1 kaybetti. Arda Güler ise Real Madrid adına sahanın yıldızlarından biri olmayı başardı.
REAL MADRID YENİLSE DE ARDA GÜLER PARLADI: OLAĞANÜSTÜYE YAKIN UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Bayern Münih'i konuk etti. Bayern Münih deplasmanda Luis Diaz ve Harry Kane'ni golleriyle 2-1 galip geldi. Real Madrid'in tek golünü Mbappe kaydetti. Real Madrid, Bayern karşısında etkisiz bir görüntü sergilese de Arda Güler sınıfı geçti. İspanyol medyası, Arda Güler'e övgüler yağdırdı. İşte İspanya'daki Arda Güler yansımaları...
MARCA: "ARDA GÜLER KARAKTERİNİ VE SINIFINI GÖSTERDİ" "Real Madrid'in en iyi oyuncusu. Oyunu en iyi anlayan ve sahada olduğu süre boyunca yenilgiye en çok direnen oyuncu. Arda Güler, olağanüstüye yakın, dikkat çekici bir ilk yarı geçirdi ve ikinci yarıda da harika performansını sürdürdü. Topla mükemmel bir performans sergileyen Güler, yaptığı her şeyde başarılı oldu. Real Madrid'in ataklarını en iyi başlatan ve Mbappe'yi Neuer karşısında gol pozisyonuna sokan ilk oyuncuydu."
AS: "BİRKAÇ ŞEY BAŞARDI AMA SONUÇ VERMEDİ" "Kontra ataklarda çözüm ararken çok yalnız kaldı; birkaç şey başardı ama bunlar pek bir sonuç vermedi. Duran toplardan tehlike yaratmaya çalıştı ama o da işe yaramadı. 71. dakikada Brahim ile değiştirildi."
EL PAIS: "ATAKLAR ARDA'NIN DİNAMİZMİYLE ŞEKİLLENDİ" "Real Madrid karşılıklı ataklar geliştirmeyi başardı. Ataklar, Kimmich'in top kontrolü ve Güler'in dinamizmiyle şekillendi. Güler, özellikle Mbappé'ye yaptığı mükemmel son pasla onu Neuer ile karşı karşıya bıraktı; Neuer, ligde kötü bir gün geçiriyordu ancak Fransız oyuncuya karşı hata yapmadı."
MUNDO DEPORTIVO: "KALİTE" "Dün gece Real Madrid adına en iyi pasları o verdi. Gol atmaya da çok yaklaştı."
SPORT: "MAÇA İYİ BAŞLADI AMA..." "Mallorca maçında olduğu gibi yine iyi başladı. Mbappé'ye birkaç iyi pas verdi, ancak 20. dakikadan sonra tamamen ortadan kayboldu. Fiziksel olarak ve pozisyon alma konusunda yetersiz kaldı. Güler birkaç maçtır formsuzdu. Arbeloa 70. dakikada onun yerine Brahim'i oyuna aldı."
DEFENSA CENTRAL: "BAYERN'İN BASKISI EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEMESİNİ ENGELLEDİ" "Türk oyuncu ilk yarıda Mbappe ile birkaç kez paslaştı, ancak Bayern'in yoğun baskısı onu savunmada çok geriye çekilmeye zorladı ve en iyi performansını sergilemesini engelledi."
