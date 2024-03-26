2024-03-26 10:36:56 Rasim Ozan Kütahyalı’dan İmamoğlu’na olay sözler! “Risk alıyorum” dedi, fena saydırdı: O konuda her türlü şerefsizliği yapıyorsun
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem oluşturdu. Yerel seçimlere kısa bir süre kala çarpıcı iddialarda bulunan Kütahyalı, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için" diye konuştu.