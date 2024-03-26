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Rasim Ozan Kütahyalı’dan İmamoğlu’na olay sözler! "Risk alıyorum" dedi, fena saydırdı: O konuda her türlü şerefsizliği yapıyorsun

2024-03-26 10:36:56
Rasim Ozan Kütahyalı’dan İmamoğlu’na olay sözler! “Risk alıyorum” dedi, fena saydırdı: O konuda her türlü şerefsizliği yapıyorsun

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem oluşturdu. Yerel seçimlere kısa bir süre kala çarpıcı iddialarda bulunan Kütahyalı, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için" diye konuştu.

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Foto - Rasim Ozan Kütahyalı’dan İmamoğlu’na olay sözler! "Risk alıyorum" dedi, fena saydırdı: O konuda her türlü şerefsizliği yapıyorsun

Yerel seçimler için artık son viraja girilirken, en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında baş başa geçmesi beklenen yarışta sonuçlar şimdiden taraflar için heyecan yaratırken, siyaset arenasında söylemler ve iddialar da sertleşiyor.

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Foto - Rasim Ozan Kütahyalı’dan İmamoğlu’na olay sözler! "Risk alıyorum" dedi, fena saydırdı: O konuda her türlü şerefsizliği yapıyorsun

Son olarak gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem oluşturdu. Lider Haber'de 31 Mart'ta yapılacak yerekl seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahyalı, İmamoğlu için adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

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Foto - Rasim Ozan Kütahyalı’dan İmamoğlu’na olay sözler! "Risk alıyorum" dedi, fena saydırdı: O konuda her türlü şerefsizliği yapıyorsun

Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için."  Kütahyalı'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu.

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Yorumlar

mehmet

Rasim hayırdır..? uzun zamandır ortalıkta yoktun.
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