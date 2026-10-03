Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

The War Zone tarafından yapılan habere göre FP-7, Rusya’nın topyekün işgalinden bu yana hızla büyüyen Ukraynalı savunma şirketi Fire Point tarafından geliştirilen silahtan biri. Şirket insansız hava araçlarıyla başladı ve daha sonra uzun menzilli seyir füzeleri ve balistik füze teknolojisine yöneldi.