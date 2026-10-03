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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

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Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

Türkiye'nin düzinelerce insansız hava aracı satıp teknoloji konusunda yardımcı olduğu ülke balistik füzeyi ilk kez ateşledi. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

Defenceturk'te yer alan habere göre Ukrayna, yerel olarak geliştirdiği FP-7 taktik balistik füzesini ilk kez muharebede kullandığını açıkladı. Bu saldırı, ülkenin genişleyen yerli uzun menzilli saldırı programında önemli bir dönüm noktası daha olacak.

#2
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky yaptığı açıklamada Ukraynalı savunma şirketi Fire Point tarafından geliştirilen balistik füze FP-7’nin ilk muharebe kullanımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelensky ayrıca, silahın seri üretiminin de başlayacağını belirtti.

#3
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

Ukrayna yetkilileri bildirilen saldırıyla ilgili hedef, konum, kullanılan füze sayısı veya diğer ayrıntıları açıklamadı. Ancak gece vakti füze fırlatıldığını gösteren bir video yayınlandı.

#4
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

The War Zone tarafından yapılan habere göre FP-7, Rusya’nın topyekün işgalinden bu yana hızla büyüyen Ukraynalı savunma şirketi Fire Point tarafından geliştirilen silahtan biri. Şirket insansız hava araçlarıyla başladı ve daha sonra uzun menzilli seyir füzeleri ve balistik füze teknolojisine yöneldi.

#5
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

Şirketin bilinen sistemleri arasında FP-1 ve FP-2 uzun menzilli kamikaze İHA’lar ve FP-5 Flamingo seyir füzesi yer alıyor. Ukrayna ve şirket tarafından yayınlanan bilgilere göre, FP-7 füzesinin menzili yaklaşık 250 kilometre (155 mil) ve savaş başlığının ağırlığı yaklaşık 150 kilogram. Füze, Rusya’nın lojistik merkezleri, hava savunma tesisleri ve insansız hava aracı üsleri gibi hedeflere karşı kullanılmak üzere optimize edildi.

#6
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi

Bu silahların geliştirilmesi, Ukrayna’nın uzun menzilli saldırı sistemlerinin yerli üretimini genişletme yönündeki daha geniş çabasını yansıtıyor. Kiev, savaş boyunca Batı’dan tedarik edilen silahlara büyük ölçüde bağımlı kalırken, aynı zamanda insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeler için yerli bir kapasite oluşturmaya çalıştı. Fire Point için bu çaba, nispeten kısa bir süre içinde alışılmadık derecede geniş bir ürün yelpazesi ortaya çıkardı.

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