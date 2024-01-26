Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı golde kurulan baraj hakkında konuşan usta isim, "Böyle bir baraj kurdurulmaz. Ben oynasam ya atılırım ya da bu barajı oraya koydurtmam. Aptal yerine koymuş herkesi. Ya MHK'deki arkadaşlar hiç matematik, geometri falan okudunuz mu acaba?