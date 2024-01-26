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Spor
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Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

2024-01-26 00:27:37
Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbulspor 1-0 öndeyken yakaladığı fırsatla farkı 2'ye yükseltmiş ancak hakem Bahattin Şimşek golü iptal edip Galatasaray'ın lehine penaltı vermişti. Mücadelenin ardından A Spor ekranlarına çıkan yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-İstanbulspor maçı haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbulspor 1-0 öndeyken yakaladığı fırsatla farkı 2'ye yükseltmiş ancak hakem Bahattin Şimşek golü iptal edip Galatasaray'ın lehine penaltı vermişti. Mücadelenin ardından A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-İstanbulspor maçı haberinin tüm detayları...

#2
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetti. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ile Murat Altan yaptı.

#3
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.

#4
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 7 maç sonra sarı-kırmızılı formayla 11'de yer aldı.

#5
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

En son UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag karşısında 11'de başlayan Sanchez, bu maç sonrasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

#6
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Galatasaray'da İstanbulspor karşılaşması öncesinde 1 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızıların 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, İstanbulspor karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

#7
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında tek değişikliğe gitti.

#8
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

"Lucas Torreira, penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar'a faul yapıyor. Ben olsam hakemi VAR'a çağırır, bu pozisyona baktırırım."

#9
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı golde kurulan baraj hakkında konuşan usta isim, "Böyle bir baraj kurdurulmaz. Ben oynasam ya atılırım ya da bu barajı oraya koydurtmam. Aptal yerine koymuş herkesi. Ya MHK'deki arkadaşlar hiç matematik, geometri falan okudunuz mu acaba?

#10
Foto - Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...

Bu ne rezalet? 13.5 metreden az değil bu baraj. Bilgisayarla ölçün bunu. Bu 9.15'te değil 10.15'te de değil 11.15'te değil." ifadelerini kullandı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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