2024-01-26 00:27:37 Rams Park'ta beklenmedik gelişme! Bu nasıl bir rezalet! Yeni kararı: Aptal yerine koymuş herkesi...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbulspor 1-0 öndeyken yakaladığı fırsatla farkı 2'ye yükseltmiş ancak hakem Bahattin Şimşek golü iptal edip Galatasaray'ın lehine penaltı vermişti. Mücadelenin ardından A Spor ekranlarına çıkan yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-İstanbulspor maçı haberinin tüm detayları...