  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü gazeteciden emeklilere bayram ettirecek açıklama! Emekli maaşlarına flaş değişiklik geliyor

Ramazan’da bunu yapmak yasaklandı! O karar saatler kala duyuruldu

Cansız mankeni dakikalarca okşadı, ardından yaptığı şey ise herkesi şoke etti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Memur ve emeklilerin zam oranları erkenden sızdırıldı: Emekliler bayram edecek

400’den fazla şubesi vardı! 23 yıl önce kapanan Türkiye'nin dev bankası yeniden açılıyor

Altın fiyatları Kapalıçarşı’yı karıştırdı: Meğer bu yüzden aniden artmış

Hemen herkesin evine girmişti! Türkiye'nin 74 yıllık et devi iflas bayrağını çekti

Acun Ilıcalı gelen haberle yıkıldı

Araç muayene çilesi son buluyor! Yeni uygulama resmen başladı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı!

Gündem
4
Ramazan’da bunu yapmak yasaklandı! O karar saatler kala duyuruldu

2024-03-10 16:28:47
Ramazan’da bunu yapmak yasaklandı! O karar saatler kala duyuruldu

Ramazan ayında bunu yapmak yasaklandı. O ilde Ramazan boyunca yasak olacak.

#1
Foto - Ramazan’da bunu yapmak yasaklandı! O karar saatler kala duyuruldu

"On bir ayın sultanı" Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak, yarın ilk iftar yapılacak. İlk teravih namazı da bugün ülke genelindeki camilerde kılınacak. Vatandaşlar, Ramazan ayı için hazırlıklarını sürdürürken, belediyeler de gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor. Ramazan’da ise flaş yasak o ilden geldi. Ramazanın simgesi haline gelen ve mahalleleri dolaşarak vatandaşları sahura uyandıran davulcularla ile ilgili flaş karar geldi.

#2
Foto - Ramazan’da bunu yapmak yasaklandı! O karar saatler kala duyuruldu

Çorum’da davulcuların bahşiş alması yasaklandı. Davulcuların masraflarının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi. Önceki yıllarda halktan gelen şikayetler üzerine Çorum Belediyesi, sahurda davul-zurna ile oyun havası çalınmasını yasakladı. Belediye davulculara sahurda aynı ritimde davul çalma zorunluluğu getirmişti. Bu karar doğrultusunda her yıl Ramazan ayında görev yapan davulculara ritim eğitimi veriliyor. Öte yandan davulcular bu yıl ilk kez Ramazan ayı süresince yalnız Cumartesi’yi Pazar'a bağlayan gece vatandaşları sahura uyandırabilecek.

#3
Foto - Ramazan’da bunu yapmak yasaklandı! O karar saatler kala duyuruldu

Çorum Belediyesi Mehteran takımı amiri Salih Candan, Ramazan davulculuğunun yüz yıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu ifade etti ve Çorum’da en güzel günlerde de, en kutsal günlerde de davulcularım sokakta olduğunu belirtti. Ramazan davulcularının bu sürede sadece Cumartesiyi Pazar’a bağlayan gece 46 davulcunun görev yağacağını aktardı. Candan, Hiçbir vatandaşın hiçbir davulcuya 1 TL dahi ödemeyeceğini söyledi. Davulcuların bütün masraflarının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını aktaran Candan, belirtilen 46 davulcu dışında sokaklarda kimse olmayacağını ifade etti. Eğer birisi davulcu bahşişi diye kapılara gelirse para verilmemesi konusunda uyaran Salih Candan, vatandaşların şikayetlerini 153 zabıta hattını arayarak bilgilendirmesini istedi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı

Türkiye'den birçok ülke Bayraktar TB2 SİHA satın aldı! Öte yandan Bayraktar TB ile ilgili son gelişme ortaya çıktı. Maldivler, Hint ordusunu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde geliyor: Refah payı, taban maaş detayını Türkiye'ye duyurdular
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde geliyor: Refah payı, taban maaş detayını Türkiye'ye duyurdular

Emekli için hükümet yeni destek hazırlıklarına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da emekliler için yeni adımlar atılacağının müjdesini verdi. ..
Komşu ülkede kadınlara askerlik yolu göründü!
Dünya

Komşu ülkede kadınlara askerlik yolu göründü!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, kadınların gönüllü olarak askere alınmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefat etti
Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefat etti

1986-89 yılları arasında görev yapan eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya 87 yaşında hayatını kaybetti. Tahsin Kaya döneminde Fenerbahçe 103 ..
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı! Müslümanlara çağrı yaptı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı! Müslümanlara çağrı yaptı

Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Mübarek Ramazan'ın merhamet ikliminden hakkıyla is..
Kayıp CHP aranıyor! İttifak ortağı DEM'den skandal Kürdistan sözleri
Siyaset

Kayıp CHP aranıyor! İttifak ortağı DEM'den skandal Kürdistan sözleri

Kandil talimatıyla CHP'nin 'kent uzlaşısı' sağladığı PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan posterli mitingleri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23