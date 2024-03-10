Ramazan’da bunu yapmak yasaklandı! O karar saatler kala duyuruldu

Çorum Belediyesi Mehteran takımı amiri Salih Candan, Ramazan davulculuğunun yüz yıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu ifade etti ve Çorum’da en güzel günlerde de, en kutsal günlerde de davulcularım sokakta olduğunu belirtti. Ramazan davulcularının bu sürede sadece Cumartesiyi Pazar’a bağlayan gece 46 davulcunun görev yağacağını aktardı. Candan, Hiçbir vatandaşın hiçbir davulcuya 1 TL dahi ödemeyeceğini söyledi. Davulcuların bütün masraflarının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını aktaran Candan, belirtilen 46 davulcu dışında sokaklarda kimse olmayacağını ifade etti. Eğer birisi davulcu bahşişi diye kapılara gelirse para verilmemesi konusunda uyaran Salih Candan, vatandaşların şikayetlerini 153 zabıta hattını arayarak bilgilendirmesini istedi.