  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Camianın 1 numaralı ismi: Jhon Duran'ın ağrıları yokmuş: Resmen belgelendi! İftar sofranızı ayağa kaldıracak: Şambali tatlısı tarifi! 10 kişilik pratik tatlı... Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı: Erken tanı hayat kurtarır! Her 7 kişiden biri böbrek hastası Şok diyet değil... Mübarek onbir ayın sultanında kilo vermek mümkün mü? Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı... Malatyalıları havalara uçuracak gelişme! Kentin altından petrol gibi fışkıracak İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı
AA Giriş Tarihi:

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısının yapımına şimdiden başlandı.

#1
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Cevizli ve fıstıklı olarak yapılan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

#2
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Gerebiç ustası Sedat Arslan, Kilis'e özgü gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini söyledi.

#3
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Gerebiç ustası Sedat Arslan, Kilis'e özgü gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini söyledi.

#4
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Arslan, gerebiçin evlerde de yapıldığını belirterek, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından bile talep oluyor. Almanya'ya dahi gönderdik." diye konuştu.

#5
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı…

#6
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı…

#7
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı…

#8
Foto - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Gündem

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, Küresel Vicdan Girişimi kapsamında dünya kam..
Salih Müslim geberdi
Dünya

Salih Müslim geberdi

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı PYD'nin kurucusu terörist Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını!
Dünya

Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını!

Sapık Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki karanlık sığınağı Zorro Çiftliği (Zorro Ranch), bugünlerde tarihin en büyük adli operasyonlarından ..
İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe
Dünya

İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, yaptığı açıklamasında "İsrail ve ABD radar ve savunmasının önemli bir kısmı imha edildi, füzelerimizi..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23