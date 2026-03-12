Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı
Kilis'te Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısının yapımına şimdiden başlandı.
Cevizli ve fıstıklı olarak yapılan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.
Gerebiç ustası Sedat Arslan, Kilis'e özgü gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini söyledi.
Arslan, gerebiçin evlerde de yapıldığını belirterek, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından bile talep oluyor. Almanya'ya dahi gönderdik." diye konuştu.
