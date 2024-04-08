2024-04-08 12:55:07 Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..
Tarihe geçen Süper Kupa Finali'nde beklenen oldu... U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Icardi'nin 1. dakikada kaydettiği golün ardından sahadan çekildi. Yaşananların ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan, maçı tatil etti. Fenerbahçe'nin sahadan ayrılmasını bekleyen Galatasaraylı oyuncular sevinç gösterisinden sonra kendi arasında çift kale maçtı. Maçın ardından ise Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı.