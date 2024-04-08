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Spor
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Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

2024-04-08 12:55:07
Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Tarihe geçen Süper Kupa Finali'nde beklenen oldu... U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Icardi'nin 1. dakikada kaydettiği golün ardından sahadan çekildi. Yaşananların ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan, maçı tatil etti. Fenerbahçe'nin sahadan ayrılmasını bekleyen Galatasaraylı oyuncular sevinç gösterisinden sonra kendi arasında çift kale maçtı. Maçın ardından ise Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı.

#1
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Tarihe geçen Süper Kupa maçında beklenen senaryo gerçekleşti ve Fenerbahçe sahadan çekildi. U-19 takımıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli takım, Icardi'nin 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi.

#2
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Yönetici Ahmet Ketenci, 3. dakikada oyuncuları yanına çağırırken sarı-lacivertliler soyunma odasının yolunu tuttu.

#3
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

G.Saraylı oyuncular kupa kutlaması yaparken hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Resmi sonuç; TFF'nin alacağı karar sonrasında duyurulacak.

#4
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

F.Bahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından G.Saraylı oyuncular önce kupa zaferlerini saha ortasında kutladılar. Sonrasında Muslera ve İcardi önderliğinde tribünlere giden sarı-kırmızılılar, ardından ise yedeklerin de katılımı ile çift kale idman maçı yaptılar.

#5
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Maçın daha ilk dakikasında Barış Alper'in asisti ile ağları bulan Mauro İcardi, G.Saray kariyerindeki 56. maçında 46. Resmi golünü kaydetti. Maç 3-0 tescil edilse bile Arjantinli yıldızın golü kayıtlara geçmiş olacak.

#6
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

G.Saraylı oyuncular maç öncesinde ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı tişörtler giydiler. F.Bahçe'nin ise ısınmada Atatürk ve 100. yıla özel bir tişörtle çıkmadığı görüldü.

#7
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Maçın başlama düdüğünün ardından F.Bahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, 4. hakem Burak Şeker'in yanına giderek "Oyunun ilk durduğu anda sahadan çekileceğiz" dedi. Sonrasında ise oyun ancak İcardi gol atınca durdu ve F.Bahçeli oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu.

#8
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, F.Bahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından sarı-lacivertli idarecilerle görüştü. 46 yaşındaki hakem, takımın geri dönmeyeceği bilgisini alınca mücadeleyi tatil etti. Böylece Bayarslan, ilk kez yöneteceği G.Saray-F.Bahçe derbisinde 90 dakikayı tamamlayamadı.

#9
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa'ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı.

#10
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Fenerbahçeli oyuncuların sahadan çekilmesi sonrasında gözler de TFF'nin alacağı karara çevrildi. Federasyonun maçı 3-0 G.Saray lehine tescil etmesi beklenirken, sarı-lacivertli kulübe Ziraat Türkiye Kupası'ndan 1-2 yıl men cezası da gelebilir.

#11
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Ayrıca takımı sahadan çeken yönetici Ahmet Ketenci'ye de men cezası gelmesi ihtimali bulunuyor. Federasyon bu yaptırımların dışında gelir kayıpları ve yapılan masraflar için de tazminat isteyebilir.

#12
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

WANDA NARA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM: "FUTBOL CESURLAR İÇİNDİR"

#13
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Icardi'nin eşi Wanda Nara, Galatasaray'ın Süper Kupa zaferi sonrası Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı.

#14
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir.

#15
Foto - Ramazan Bayramı öncesi bu kepazelik tüm dünyaya ilan edildi! Bir sen eksiktin zaten yorum yapmayan!..

Tebrikler Icardi. Şampiyon Galatasaray." dedi.

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